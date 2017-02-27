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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10089100901009110092
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:24

Запорожье
39,80/40,20
38,80/39,50
в городе ввели график отключений электрики, у меня сейчас нет, работаю от солнца через упс, интернет оптика не пропадал, у знакомого свет должен быть, но пропал после последних прилётов, вода тоже пропала...киевстар лёг...
пока была электрика хотел забрать шаровые баксодепо, но не смог - тревога...
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:35

  vkstsk написав:
  Shaman написав:а ти що довів, що не сплачують? ;) скільки сплачує вся галузь, таких даних нема у доступі. ще раз повторю, що в сільгосп немає такої концентрації, як у великих платників.
з приводу ПДВ - є уявлення, як функціонує податок? чи ти вважаєш, що ці 4 ярда - це дохід Нібулона? :)

якщо не можеш відкрити табличку яку тобі вже скинули не знаю про шо далі тобі пояснювати, дуже низький рівень обговорення ))
а 4 ярди це звісно збитки ))

робиш оффтоп - в табличці тільки великі платники - скільки їх, 200? це ж не вся країна

з ПДВ зрозуміло - на рівні, як пишуть в ЗМІ, не більше :D
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 31 жов, 2022 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 13:13

ЄЦБ підняв, тепер відповідь за ФРС 8)

Goldman Sachs прогнозує підняття ставок ФРС до рекордних 5% у березні наступного року

Економісти Goldman Sachs Group заявили, що Федеральна резервна система США може підвищити процентні ставки до 5% до березня 2023 року, що на 25 базисних пунктів вище її попередніх прогнозів.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня головний виконавчий директор Goldman Sachs Девід Соломон заявив, що Федеральна резервна система США може підвищити ставки понад 4,5-4,75%, якщо не побачить "реальних змін у поведінці".

Економісти Goldman додають, що шлях до підвищення на 5% включає збільшення на 75 базисних пунктів цього тижня, 50 базисних пунктів у грудні та 25 базисних пунктів у лютому та березні.

У звіті говориться, що Голдман назвав три причини очікування підвищення ФРС після лютого: "незручно висока" інфляція, необхідність охолодити економіку, коли закінчується фіскальна жорсткість і зростають доходи з поправкою на ціни, а також уникати передчасного пом’якшення фінансових умов.

Очікується, що центральний банк підвищить ставки на 75 базисних пунктів вчетверте поспіль після завершення свого наступного засідання з питань політики 1-2 листопада.
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