Такой риск в контексте любого депозита в украинский банк или в ОВГЗ обсуждать нет смысла Если его бояться, то только вклады куда-то за рубеж, в том числе в крипту.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 жов, 2022 22:42
Додано: Нед 30 жов, 2022 23:04
Додано: Нед 30 жов, 2022 23:15
Додано: Пон 31 жов, 2022 00:35
1. Вклады за рубежом попросят закрыть, как только закончится война. Их открывают сейчас для украинцев на льготных условиях из-за войны
2. С НГ о всех вкладах украинцев за границей станет известно нашим налоговикам. Так что даже честно купленные доллары, возможно, придется объяснять. И как их вывез тоже.
Додано: Пон 31 жов, 2022 00:50
Мы, вроде, о защите от риска войны. Если вклад не закроют до конца войны, значит он свою защиту от риска выполнил. Хотя лично я не знаю почему такие вклады можно было иметь до войны, можно и сейчас и вдруг резко попросят закрыть после войны.
Объяснять может придётся, может и нет. А я разве призывал вкладывать нетрудовые доходы и выводить их за границу каким-то запрещённым способом?
И я не верю в квадрате, что криптокошелёк кто-то попросит закрыть и что-то налоговая к нему будет иметь
Додано: Пон 31 жов, 2022 11:24
Запорожье
39,80/40,20
38,80/39,50
в городе ввели график отключений электрики, у меня сейчас нет, работаю от солнца через упс, интернет оптика не пропадал, у знакомого свет должен быть, но пропал после последних прилётов, вода тоже пропала...киевстар лёг...
пока была электрика хотел забрать шаровые баксодепо, но не смог - тревога...
Додано: Пон 31 жов, 2022 13:13
ЄЦБ підняв, тепер відповідь за ФРС
Goldman Sachs прогнозує підняття ставок ФРС до рекордних 5% у березні наступного року
Економісти Goldman Sachs Group заявили, що Федеральна резервна система США може підвищити процентні ставки до 5% до березня 2023 року, що на 25 базисних пунктів вище її попередніх прогнозів.
Про це повідомляє Reuters.
Минулого тижня головний виконавчий директор Goldman Sachs Девід Соломон заявив, що Федеральна резервна система США може підвищити ставки понад 4,5-4,75%, якщо не побачить "реальних змін у поведінці".
Економісти Goldman додають, що шлях до підвищення на 5% включає збільшення на 75 базисних пунктів цього тижня, 50 базисних пунктів у грудні та 25 базисних пунктів у лютому та березні.
У звіті говориться, що Голдман назвав три причини очікування підвищення ФРС після лютого: "незручно висока" інфляція, необхідність охолодити економіку, коли закінчується фіскальна жорсткість і зростають доходи з поправкою на ціни, а також уникати передчасного пом’якшення фінансових умов.
Очікується, що центральний банк підвищить ставки на 75 базисних пунктів вчетверте поспіль після завершення свого наступного засідання з питань політики 1-2 листопада.
Додано: Пон 31 жов, 2022 13:43
Финансовая сводка за прошедшую неделю
За неделю возврат тендерного рефинанса составил 3.097 млрд. грн. (неделей ранее 6.456 млрд. грн.). Новый не выдавался уже более месяца.
В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 7.911 млрд. грн. (неделей ранее 25.9 млрд. грн.)
На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 330 млрд. В октябре выкуплено всего 15 млрд. (сегодня еще есть день в запасе), если так пойдет и дальше, из запланированных до конца года 400 не выйдут.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 11.881 млрд. грн, (неделей ранее 17.356 млрд. грн).
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 200.375 млрд. грн.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 352.618 млрд. грн. (неделей ранее 354.027 млрд. грн.). Есть небольшое снижение, но радоваться я пока повременю.
Впервые за весьма длительный период доходы казначейства превысили расходы на 11.545 млрд. грн. (неделей ранее расходы 22.222 млрд. грн.)
За неделю было инкассировано 19.921 млрд. грн. (неделей ранее 0.122 млрд. грн.) Это рекорд!
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 13.50;
Продал – 227.59.
Стоит отметить, что не только существенно сократился объем продажи, но и немного увеличился объем покупки, что соответствует чистой покупке в среду.
Цифры на этой неделе выглядят очень оптимистично, но надеяться на дальнейшее продолжение тенденции я бы не стал. Это выглядит аномалией, которую хочется охарактеризовать знаменитой фразой "очень интересно, но ничего не понятно".
Большие поступления в казначейство, львиная доля которых пришлась на пятницу, можно связать с продажей валюты для уплаты налогов за последние 3 дня. Это было бы хорошим объяснением повышения предложения валюты на МБ. Однако есть еще более аномальное явление - в ту же пятницу из налички на счета перешла огромная сумма, почти вся рекордная инкассация за неделю. Такое впечатление, что кто-то продавал валюту для уплаты налогов, валюты не хватило, и плательщик привез в банк эшелон наличной гривны. Поверить в это сложно. Какому-то одному, даже очень крупному плательщику, такое не по плечу. Но с учетом того, что у казначейства есть еще и расходы, цифры будут выглядеть правдоподобно, но только цифры.
Я теряюсь в догадках, особенно странным кажется 17 млрд. инкассации за один день.
Додано: Пон 31 жов, 2022 14:59
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