Додано: Пон 31 жов, 2022 13:43

За неделю возврат тендерного рефинанса составил 3.097 млрд. грн. (неделей ранее 6.456 млрд. грн.). Новый не выдавался уже более месяца.



В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 7.911 млрд. грн. (неделей ранее 25.9 млрд. грн.)



На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 330 млрд. В октябре выкуплено всего 15 млрд. (сегодня еще есть день в запасе), если так пойдет и дальше, из запланированных до конца года 400 не выйдут.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 11.881 млрд. грн, (неделей ранее 17.356 млрд. грн).



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 200.375 млрд. грн.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 352.618 млрд. грн. (неделей ранее 354.027 млрд. грн.). Есть небольшое снижение, но радоваться я пока повременю.



Впервые за весьма длительный период доходы казначейства превысили расходы на 11.545 млрд. грн. (неделей ранее расходы 22.222 млрд. грн.)



За неделю было инкассировано 19.921 млрд. грн. (неделей ранее 0.122 млрд. грн.) Это рекорд!



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 13.50;

Продал – 227.59.

Стоит отметить, что не только существенно сократился объем продажи, но и немного увеличился объем покупки, что соответствует чистой покупке в среду.



Цифры на этой неделе выглядят очень оптимистично, но надеяться на дальнейшее продолжение тенденции я бы не стал. Это выглядит аномалией, которую хочется охарактеризовать знаменитой фразой "очень интересно, но ничего не понятно".

Большие поступления в казначейство, львиная доля которых пришлась на пятницу, можно связать с продажей валюты для уплаты налогов за последние 3 дня. Это было бы хорошим объяснением повышения предложения валюты на МБ. Однако есть еще более аномальное явление - в ту же пятницу из налички на счета перешла огромная сумма, почти вся рекордная инкассация за неделю. Такое впечатление, что кто-то продавал валюту для уплаты налогов, валюты не хватило, и плательщик привез в банк эшелон наличной гривны. Поверить в это сложно. Какому-то одному, даже очень крупному плательщику, такое не по плечу. Но с учетом того, что у казначейства есть еще и расходы, цифры будут выглядеть правдоподобно, но только цифры.

Я теряюсь в догадках, особенно странным кажется 17 млрд. инкассации за один день.