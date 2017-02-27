39,90/40,30
39,10/39,70
растём, но с широким спредом...
забрал 2 шаровых баксодепо(по 37,хх) из газа и отп, и там и там выдали старым мотлохом...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:09
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:35
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................31.10.2022..........01.11.2022
дата розрахунку................28.10.2022...........31.10.2022
Євро...................................36,4095................36,2377...-0.47%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9910 (в пятницу 0.9956)
Индекс доллара DXY в 15-00 111.38 (в пятницу 110.83)
Начавшийся в четверг рост продолжается. Доллар уже отыграл более половины падения, произошедшего в начале прошлой недели.
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:56
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