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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10089100901009110092
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:09

  edvardd написав:Запорожье
39,80/40,20
38,80/39,50

39,90/40,30
39,10/39,70
растём, но с широким спредом...
забрал 2 шаровых баксодепо(по 37,хх) из газа и отп, и там и там выдали старым мотлохом...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................31.10.2022..........01.11.2022
дата розрахунку................28.10.2022...........31.10.2022
Євро...................................36,4095................36,2377...-0.47%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9910 (в пятницу 0.9956)

Индекс доллара DXY в 15-00 111.38 (в пятницу 110.83)
Начавшийся в четверг рост продолжается. Доллар уже отыграл более половины падения, произошедшего в начале прошлой недели.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 15:56

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,80/40,20
38,80/39,50

39,90/40,30
39,10/39,70
растём, но с широким спредом...
забрал 2 шаровых баксодепо(по 37,хх) из газа и отп, и там и там выдали старым мотлохом...
Так не теряйте времени, в обменку тот мотлох и обратно на депо!!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:38

asti Це невірна порада. Курс зростає і має потенціал на зростання, принаймні завтра і мабуть післязавтра - вгору, а там ще подивимось, краще почекати.
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:41

edvardd наскільки старим ,,мотлохом,,? 96 роком, чи 2000-х але потерті?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:46

  Visky написав:asti Це невірна порада. Курс зростає і має потенціал на зростання, принаймні завтра і мабуть післязавтра - вгору, а там ще подивимось, краще почекати.
А раптом з першого числа відмінять конверт депо? Це по-перше, а по-друге, сьогодні останній день місяця і завтра почнеться новий відлік для конвертувальників.
А курс я не думаю що ще сильно виросте найближчим часом,
20-30 копійок погоди не зроблять))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 18:32

  alex lem написав:edvardd наскільки старим ,,мотлохом,,? 96 роком, чи 2000-х але потерті?

2006го но по 3 купюры с пятнами в уф, проблемные...
edvardd
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  #<1 ... 10089100901009110092
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