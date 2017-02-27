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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 жов, 2022 15:09
edvardd написав:
Запорожье
39,80/40,20
38,80/39,50
39,90/40,30
39,10/39,70
растём, но с широким спредом...
забрал 2 шаровых баксодепо(по 37,хх) из газа и отп, и там и там выдали старым мотлохом...
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edvardd
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:35
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................31.10.2022..........01.11.2022
дата розрахунку................28.10.2022...........31.10.2022
Євро...................................36,4095................36,2377...-0.47%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9910 (в пятницу 0.9956)
Индекс доллара DXY в 15-00 111.38 (в пятницу 110.83)
Начавшийся в четверг рост продолжается. Доллар уже отыграл более половины падения, произошедшего в начале прошлой недели.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 15:56
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
39,80/40,20
38,80/39,50
39,90/40,30
39,10/39,70
растём, но с широким спредом...
забрал 2 шаровых баксодепо(по 37,хх) из газа и отп, и там и там выдали старым мотлохом...
Так не теряйте времени, в обменку тот мотлох и обратно на депо!!
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asti
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:38
asti Це невірна порада. Курс зростає і має потенціал на зростання, принаймні завтра і мабуть післязавтра - вгору, а там ще подивимось, краще почекати.
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Visky
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:41
edvardd наскільки старим ,,мотлохом,,? 96 роком, чи 2000-х але потерті?
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alex lem
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:46
Visky написав:asti
Це невірна порада. Курс зростає і має потенціал на зростання, принаймні завтра і мабуть післязавтра - вгору, а там ще подивимось, краще почекати.
А раптом з першого числа відмінять конверт депо? Це по-перше, а по-друге, сьогодні останній день місяця і завтра почнеться новий відлік для конвертувальників.
А курс я не думаю що ще сильно виросте найближчим часом,
20-30 копійок погоди не зроблять))
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asti
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Додано: Пон 31 жов, 2022 18:32
alex lem написав:edvardd
наскільки старим ,,мотлохом,,? 96 роком, чи 2000-х але потерті?
2006го но по 3 купюры с пятнами в уф, проблемные...
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edvardd
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:55
edvardd написав: alex lem написав:edvardd
наскільки старим ,,мотлохом,,? 96 роком, чи 2000-х але потерті?
2006го но по 3 купюры с пятнами в уф, проблемные...
ІМХО треба було їм же і здати (самі проблемні).
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ТИХИЙ
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Додано: Пон 31 жов, 2022 20:00
ТИХИЙ написав: edvardd написав: alex lem написав:edvardd
наскільки старим ,,мотлохом,,? 96 роком, чи 2000-х але потерті?
2006го но по 3 купюры с пятнами в уф, проблемные...
ІМХО треба було їм же і здати (самі проблемні).
Как только отошел от окна - претензии не принимаются
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Investor_K
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Додано: Пон 31 жов, 2022 20:32
Investor_K написав:
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Как только отошел от окна - претензии не принимаются
ну так поменяйте без претензий
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