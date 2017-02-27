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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10090100911009210093
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:35

  J написав:
  Investor_K написав:,
Как только отошел от окна - претензии не принимаются

ну так поменяйте без претензий

Я просил заменить не отходя от кассы. Без проблем.
Investor_K
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