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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 жов, 2022 20:35
J написав: Investor_K написав:
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Как только отошел от окна - претензии не принимаются
ну так поменяйте без претензий
Я просил заменить не отходя от кассы. Без проблем.
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Investor_K
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