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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10090100911009210093
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:35

  J написав:
  Investor_K написав:,
Как только отошел от окна - претензии не принимаются

ну так поменяйте без претензий

Я просил заменить не отходя от кассы. Без проблем.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:11

  asti написав:
  Visky написав:asti Це невірна порада. Курс зростає і має потенціал на зростання, принаймні завтра і мабуть післязавтра - вгору, а там ще подивимось, краще почекати.
А раптом з першого числа відмінять конверт депо? Це по-перше, а по-друге, сьогодні останній день місяця і завтра почнеться новий відлік для конвертувальників.
А курс я не думаю що ще сильно виросте найближчим часом,
20-30 копійок погоди не зроблять))
Думаю, Ви помиляєтеся, подивимось...
Особисто мені конверти при такому курсі не цікаві, але то я свій час і зусилля так оцінюю
Visky
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