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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10090100911009210093
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:35

  J написав:
  Investor_K написав:,
Как только отошел от окна - претензии не принимаются

ну так поменяйте без претензий

Я просил заменить не отходя от кассы. Без проблем.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:11

  asti написав:
  Visky написав:asti Це невірна порада. Курс зростає і має потенціал на зростання, принаймні завтра і мабуть післязавтра - вгору, а там ще подивимось, краще почекати.
А раптом з першого числа відмінять конверт депо? Це по-перше, а по-друге, сьогодні останній день місяця і завтра почнеться новий відлік для конвертувальників.
А курс я не думаю що ще сильно виросте найближчим часом,
20-30 копійок погоди не зроблять))
Думаю, Ви помиляєтеся, подивимось...
Особисто мені конверти при такому курсі не цікаві, але то я свій час і зусилля так оцінюю
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:55

  Visky написав:
  asti написав:
  Visky написав:asti Це невірна порада. Курс зростає і має потенціал на зростання, принаймні завтра і мабуть післязавтра - вгору, а там ще подивимось, краще почекати.
А раптом з першого числа відмінять конверт депо? Це по-перше, а по-друге, сьогодні останній день місяця і завтра почнеться новий відлік для конвертувальників.
А курс я не думаю що ще сильно виросте найближчим часом,
20-30 копійок погоди не зроблять))
Думаю, Ви помиляєтеся, подивимось...
Особисто мені конверти при такому курсі не цікаві, але то я свій час і зусилля так оцінюю
Чому д не цікаві? Чим просто тримати доляр (який ще й дешевшає) то чи не краще розмістити його у банку та ще й заробити майже 3 гривні?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:57

  Visky написав:
  asti написав:
  Visky написав:asti Це невірна порада. Курс зростає і має потенціал на зростання, принаймні завтра і мабуть післязавтра - вгору, а там ще подивимось, краще почекати.
А раптом з першого числа відмінять конверт депо? Це по-перше, а по-друге, сьогодні останній день місяця і завтра почнеться новий відлік для конвертувальників.
А курс я не думаю що ще сильно виросте найближчим часом,
20-30 копійок погоди не зроблять))
Думаю, Ви помиляєтеся, подивимось...
Особисто мені конверти при такому курсі не цікаві, але то я свій час і зусилля так оцінюю
Завтра зранку може ще й підростем трохи, а потім... Подивимось))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:06

  asti написав:Чим просто тримати доляр (який ще й дешевшає) то чи не краще розмістити його у банку та ще й заробити майже 3 гривні?

Тут ещё вопрос насколько легко разместить так, чтобы заработать. Аккорд на мой недавний вопрос могут ли они продать мне доллары, ответил интересно: "Продать - да". Отсюда есть подозрение, что покупать наличку по курсу отделения банки теперь будут очень не охотно. Хотя да, если разместить эти доллары на депо, то заработать можно. Но там доход будет в долларах, а не в гривнах. И зачем их снимать тогда?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:35

  moveton написав:
  asti написав:Чим просто тримати доляр (який ще й дешевшає) то чи не краще розмістити його у банку та ще й заробити майже 3 гривні?
Тут ещё вопрос насколько легко разместить так, чтобы заработать. Аккорд на мой недавний вопрос могут ли они продать мне доллары, ответил интересно: "Продать - да". Отсюда есть подозрение, что покупать наличку по курсу отделения банки теперь будут очень не охотно. Хотя да, если разместить эти доллары на депо, то заработать можно. Но там доход будет в долларах, а не в гривнах. И зачем их снимать тогда?
Пока будет разница между курсом кассы и курсом конвертации на депо размещать свои доллары на депозитах нет смысла, а по-поводу неохоты выкупать банком доллары обратно это может быть конечно, но я предвижу более мягкий вариант - банки просто могут занижать курсы покупки относительно курса черного (свободного) рынка но и тут они сильно бесчинствовать не смогут так как есть орган надзора - НБУ. Другое дело, что сам курс на рынке может теоретически так снизится что конвертироваться в гривну из доллара может стать невыгодно))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:44

  asti написав:я предвижу более мягкий вариант - банки просто могут занижать курсы покупки относительно курса черного (свободного) рынка но и тут они сильно бесчинствовать не смогут так как есть орган надзора - НБУ.

НБУ надзирает над тем, чтобы банки покупали доллары примерно по курсу чёрного рынка? :shock: Как интересно стало. Не так уж давно он требовал наоборот, чтобы банки работали по курсу, близкому к курсу НБУ. А если банки будут затоварены долларами с конвертационных депо, то по-любому или у них никогда не будет гривны на покупку долларов (это если НБУ зачему-то с них будет требовать, чтобы курс был задран) или опустят курс покупки до курса НБУ. Что в том, что в другом случае даже 3 грн на всей сумме депо может не очень получиться заработать. Особенно, когда сейчас депо выплатят стрёмными купюрами, которые остальные покупать не захотят.
А вот на долларовом депо проценты выплатят предсказуемо и бегать по обменкам не надо.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:55

  moveton написав:
  asti написав:я предвижу более мягкий вариант - банки просто могут занижать курсы покупки относительно курса черного (свободного) рынка но и тут они сильно бесчинствовать не смогут так как есть орган надзора - НБУ.
НБУ надзирает над тем, чтобы банки покупали доллары примерно по курсу чёрного рынка? :shock: Как интересно стало. Не так уж давно он требовал наоборот, чтобы банки работали по курсу, близкому к курсу НБУ. А если банки будут затоварены долларами с конвертационных депо, то по-любому или у них никогда не будет гривны на покупку долларов (это если НБУ зачему-то с них будет требовать, чтобы курс был задран) или опустят курс покупки до курса НБУ. Что в том, что в другом случае даже 3 грн на всей сумме депо может не очень получиться заработать. Особенно, когда сейчас депо выплатят стрёмными купюрами, которые остальные покупать не захотят.
А вот на долларовом депо проценты выплатят предсказуемо и бегать по обменкам не надо.
Не знаю о каких таких процентах вы говорите - как по мне это цифры из области арифметической погрешности о которых даже упоминать не стоит. А по-поводу НБУ: он надзирает за тем чтобы банки исполняли свои обязательства перед вкладчиками вовремя и в полном объеме, в том числе обязательства в валюте. Поэтому если какой-либо субъект эти обязательства исполнять перестанет - будут предприняты соответствующие меры воздействия в отношении такого нарушителя))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:57

Я думаю, в текущей ситуации вопрос исполнения банками именно валютных обязательств перед вкладчиками является для НБУ принципиальным и с нарушителями чирикаться не станут))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:05

  asti написав:А по-поводу НБУ: он надзирает за тем чтобы банки исполняли свои обязательства перед вкладчиками вовремя и в полном объеме, в том числе обязательства в валюте. Поэтому если какой-либо субъект эти обязательства исполнять перестанет - будут предприняты соответствующие меры воздействия в отношении такого нарушителя))

У банков есть обязательства покупать у вкладчиков наличные доллары минимум на 2-3 гривны дороже курса НБУ? Ещё и в любого качества купюрах, наверняка. Всё ещё интереснее. Тогда мне кажется, что вкладчиков будет не долго перечислить поимённо. Только эти имена нам не откроют :P
moveton
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