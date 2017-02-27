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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:09
asti написав: moveton написав:
А вот на долларовом депо проценты выплатят предсказуемо и бегать по обменкам не надо.
Не знаю о каких таких процентах вы говорите - как по мне это цифры из области арифметической погрешности о которых даже упоминать не стоит
вот именно
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Додано: Вів 01 лис, 2022 01:12
имя "сына Байдена" ?
- не верю
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Додано: Вів 01 лис, 2022 07:33
moveton написав: asti написав:
А по-поводу НБУ: он надзирает за тем чтобы банки исполняли свои обязательства перед вкладчиками вовремя и в полном объеме, в том числе обязательства в валюте. Поэтому если какой-либо субъект эти обязательства исполнять перестанет - будут предприняты соответствующие меры воздействия в отношении такого нарушителя))
У банков есть обязательства покупать у вкладчиков наличные доллары минимум на 2-3 гривны дороже курса НБУ? Ещё и в любого качества купюрах, наверняка. Всё ещё интереснее. Тогда мне кажется, что вкладчиков будет не долго перечислить поимённо. Только эти имена нам не откроют
У банков есть обязательства исполнять свои обязательства.
В частности исполнять свои обязательства в валюте! То есть банк обязан вернуть вам именно доллары с долларового депозита; курс в кассе в таком случае вам до лампочки))
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