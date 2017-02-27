moveton написав:

asti написав: я предвижу более мягкий вариант - банки просто могут занижать курсы покупки относительно курса черного (свободного) рынка но и тут они сильно бесчинствовать не смогут так как есть орган надзора - НБУ. я предвижу более мягкий вариант - банки просто могут занижать курсы покупки относительно курса черного (свободного) рынка но и тут они сильно бесчинствовать не смогут так как есть орган надзора - НБУ.

НБУ надзирает над тем, чтобы банки покупали доллары примерно по курсу чёрного рынка?Как интересно стало. Не так уж давно он требовал наоборот, чтобы банки работали по курсу, близкому к курсу НБУ. А если банки будут затоварены долларами с конвертационных депо, то по-любому или у них никогда не будет гривны на покупку долларов (это если НБУ зачему-то с них будет требовать, чтобы курс был задран) или опустят курс покупки до курса НБУ. Что в том, что в другом случае даже 3 грн на всей сумме депо может не очень получиться заработать. Особенно, когда сейчас депо выплатят стрёмными купюрами, которые остальные покупать не захотят.А вот на долларовом депо проценты выплатят предсказуемо и бегать по обменкам не надо.