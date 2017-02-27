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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 лис, 2022 01:09
asti написав: moveton написав:
А вот на долларовом депо проценты выплатят предсказуемо и бегать по обменкам не надо.
Не знаю о каких таких процентах вы говорите - как по мне это цифры из области арифметической погрешности о которых даже упоминать не стоит
вот именно
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Додано: Вів 01 лис, 2022 01:12
имя "сына Байдена" ?
- не верю
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Додано: Вів 01 лис, 2022 07:33
moveton написав: asti написав:
А по-поводу НБУ: он надзирает за тем чтобы банки исполняли свои обязательства перед вкладчиками вовремя и в полном объеме, в том числе обязательства в валюте. Поэтому если какой-либо субъект эти обязательства исполнять перестанет - будут предприняты соответствующие меры воздействия в отношении такого нарушителя))
У банков есть обязательства покупать у вкладчиков наличные доллары минимум на 2-3 гривны дороже курса НБУ? Ещё и в любого качества купюрах, наверняка. Всё ещё интереснее. Тогда мне кажется, что вкладчиков будет не долго перечислить поимённо. Только эти имена нам не откроют
У банков есть обязательства исполнять свои обязательства.
В частности исполнять свои обязательства в валюте! То есть банк обязан вернуть вам именно доллары с долларового депозита; курс в кассе в таком случае вам до лампочки))
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asti
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Додано: Вів 01 лис, 2022 09:47
moveton написав: asti написав:
я предвижу более мягкий вариант - банки просто могут занижать курсы покупки относительно курса черного (свободного) рынка но и тут они сильно бесчинствовать не смогут так как есть орган надзора - НБУ.
НБУ надзирает над тем, чтобы банки покупали доллары примерно по курсу чёрного рынка?
Как интересно стало. Не так уж давно он требовал наоборот, чтобы банки работали по курсу, близкому к курсу НБУ. А если банки будут затоварены долларами с конвертационных депо, то по-любому или у них никогда не будет гривны на покупку долларов (это если НБУ зачему-то с них будет требовать, чтобы курс был задран) или опустят курс покупки до курса НБУ. Что в том, что в другом случае даже 3 грн на всей сумме депо может не очень получиться заработать. Особенно, когда сейчас депо выплатят стрёмными купюрами, которые остальные покупать не захотят.
А вот на долларовом депо проценты выплатят предсказуемо и бегать по обменкам не надо.
банки будут затоварены долларами с конвертационных депо
вероятность такого события близка к 0,01
за прошедшие 3 месяца такие депо открыли считанные клиенты (проверено во всех банках, где я открывал), т.е. проблемы нет вообще
закончились конверт депо с июля, получил все валюте без предзаказа в 4х банках, качество купюр как для войны нормальное (70% синих абсолютно новых) реально где-то 1-1,2к от которых надо будет избавиться(скинуть "на хлебушек")
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:17
prodigy Я так понимаю зависит от региона,Укргаз Сумская обл. пока морозятся не отдает.Говорят, когда будет подкрепление,в октябре не было а может переложите, а может гривной заберете.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:28
asti написав:
moveton написав: asti написав:
А по-поводу НБУ: он надзирает за тем чтобы банки исполняли свои обязательства перед вкладчиками вовремя и в полном объеме, в том числе обязательства в валюте. Поэтому если какой-либо субъект эти обязательства исполнять перестанет - будут предприняты соответствующие меры воздействия в отношении такого нарушителя))
У банков есть обязательства покупать у вкладчиков наличные доллары минимум на 2-3 гривны дороже курса НБУ? Ещё и в любого качества купюрах, наверняка. Всё ещё интереснее. Тогда мне кажется, что вкладчиков будет не долго перечислить поимённо. Только эти имена нам не откроют
У банков есть обязательства исполнять свои обязательства.
В частности исполнять свои обязательства в валюте! То есть банк обязан вернуть вам именно доллары с долларового депозита; курс в кассе в таком случае вам до лампочки))
к 18 постанове уже столько изменений,что все может быть))
Вклад (депозит) після закінчення строку, а також
нараховані за таким вкладом (депозитом) проценти підлягають
поверненню/сплаті фізичній особі в національній валюті (у перерахунку за
офіційним курсом Національного банку України на дату такого повернення)
шляхом зарахування на поточний рахунок фізичної особи;
(пункт 12 доповнено новим підпунктом 15 згідно з постановою Правління
Національного банку України від 20 жовтня 2022 року № 222)
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:48
Дол. набирает скорость уже по часам))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 01 лис, 2022 11:07
40,10-40,50
39,10-39,40
купити долар + 50коп від вчора
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Додано: Вів 01 лис, 2022 11:12
На мин. фине обменники Запорожья светятся по дол.
40.40 - 40.80
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 01 лис, 2022 11:20
Игорь Алексеевич написав:
На мин. фине обменники Запорожья светятся по дол.
40.40 - 40.80
у нас на опті теж є купівля по 40,40
тобто за тиждень +1грн
це нормальна гра для валютних спекулянтів
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