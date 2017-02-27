RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10092100931009410095>
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:09

  asti написав:
  moveton написав:А вот на долларовом депо проценты выплатят предсказуемо и бегать по обменкам не надо.
Не знаю о каких таких процентах вы говорите - как по мне это цифры из области арифметической погрешности о которых даже упоминать не стоит
вот именно :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 13.01.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:12

  moveton написав:
  asti написав: вкладчиков будет не долго перечислить поимённо. Только эти имена нам не откроют :P
имя "сына Байдена" ? :mrgreen: - не верю
flysoulfly
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 13.01.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 07:33

  moveton написав:
  asti написав:А по-поводу НБУ: он надзирает за тем чтобы банки исполняли свои обязательства перед вкладчиками вовремя и в полном объеме, в том числе обязательства в валюте. Поэтому если какой-либо субъект эти обязательства исполнять перестанет - будут предприняты соответствующие меры воздействия в отношении такого нарушителя))

У банков есть обязательства покупать у вкладчиков наличные доллары минимум на 2-3 гривны дороже курса НБУ? Ещё и в любого качества купюрах, наверняка. Всё ещё интереснее. Тогда мне кажется, что вкладчиков будет не долго перечислить поимённо. Только эти имена нам не откроют :P

У банков есть обязательства исполнять свои обязательства.
В частности исполнять свои обязательства в валюте! То есть банк обязан вернуть вам именно доллары с долларового депозита; курс в кассе в таком случае вам до лампочки))
asti
 
Повідомлень: 3090
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:47

  moveton написав:
  asti написав:я предвижу более мягкий вариант - банки просто могут занижать курсы покупки относительно курса черного (свободного) рынка но и тут они сильно бесчинствовать не смогут так как есть орган надзора - НБУ.

НБУ надзирает над тем, чтобы банки покупали доллары примерно по курсу чёрного рынка? :shock: Как интересно стало. Не так уж давно он требовал наоборот, чтобы банки работали по курсу, близкому к курсу НБУ. А если банки будут затоварены долларами с конвертационных депо, то по-любому или у них никогда не будет гривны на покупку долларов (это если НБУ зачему-то с них будет требовать, чтобы курс был задран) или опустят курс покупки до курса НБУ. Что в том, что в другом случае даже 3 грн на всей сумме депо может не очень получиться заработать. Особенно, когда сейчас депо выплатят стрёмными купюрами, которые остальные покупать не захотят.
А вот на долларовом депо проценты выплатят предсказуемо и бегать по обменкам не надо.




банки будут затоварены долларами с конвертационных депо
вероятность такого события близка к 0,01

за прошедшие 3 месяца такие депо открыли считанные клиенты (проверено во всех банках, где я открывал), т.е. проблемы нет вообще
закончились конверт депо с июля, получил все валюте без предзаказа в 4х банках, качество купюр как для войны нормальное (70% синих абсолютно новых) реально где-то 1-1,2к от которых надо будет избавиться(скинуть "на хлебушек")
prodigy
 
Повідомлень: 8640
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3067 раз.
Подякували: 3108 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:17

prodigy Я так понимаю зависит от региона,Укргаз Сумская обл. пока морозятся не отдает.Говорят, когда будет подкрепление,в октябре не было а может переложите, а может гривной заберете.
seruy_u
 
Повідомлень: 24
З нами з: 29.06.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:28

  asti написав:
  moveton написав:
  asti написав:А по-поводу НБУ: он надзирает за тем чтобы банки исполняли свои обязательства перед вкладчиками вовремя и в полном объеме, в том числе обязательства в валюте. Поэтому если какой-либо субъект эти обязательства исполнять перестанет - будут предприняты соответствующие меры воздействия в отношении такого нарушителя))

У банков есть обязательства покупать у вкладчиков наличные доллары минимум на 2-3 гривны дороже курса НБУ? Ещё и в любого качества купюрах, наверняка. Всё ещё интереснее. Тогда мне кажется, что вкладчиков будет не долго перечислить поимённо. Только эти имена нам не откроют :P

У банков есть обязательства исполнять свои обязательства.
В частности исполнять свои обязательства в валюте! То есть банк обязан вернуть вам именно доллары с долларового депозита; курс в кассе в таком случае вам до лампочки))

к 18 постанове уже столько изменений,что все может быть))
Вклад (депозит) після закінчення строку, а також
нараховані за таким вкладом (депозитом) проценти підлягають
поверненню/сплаті фізичній особі в національній валюті (у перерахунку за
офіційним курсом Національного банку України на дату такого повернення)
шляхом зарахування на поточний рахунок фізичної особи;
(пункт 12 доповнено новим підпунктом 15 згідно з постановою Правління
Національного банку України від 20 жовтня 2022 року № 222)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7180
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:48

Дол. набирает скорость уже по часам))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5961
З нами з: 13.09.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:07

40,10-40,50
39,10-39,40

купити долар + 50коп від вчора
prodigy
 
Повідомлень: 8640
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3067 раз.
Подякували: 3108 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:12

На мин. фине обменники Запорожья светятся по дол.
40.40 - 40.80
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5961
З нами з: 13.09.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:20

  Игорь Алексеевич написав:На мин. фине обменники Запорожья светятся по дол.
40.40 - 40.80


у нас на опті теж є купівля по 40,40

тобто за тиждень +1грн
це нормальна гра для валютних спекулянтів
prodigy
 
Повідомлень: 8640
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3067 раз.
Подякували: 3108 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 10092100931009410095>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3140, 3141, 3142
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31418 35212874
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 22:56
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1694 12589752
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 жов, 2022 20:51
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22867585
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3077)
01.11.2022 12:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.