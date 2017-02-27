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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 лис, 2022 11:20
Игорь Алексеевич написав:
Дол. набирает скорость уже по часам))
Премии вышли на рынок?
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Додано: Вів 01 лис, 2022 11:30
Может дол. отреагировал на Заяву Ветренко о уходе с Нафтогаза? Баксик плачет за хозяином рынка
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Додано: Вів 01 лис, 2022 11:56
User253 написав: Игорь Алексеевич написав:
Дол. набирает скорость уже по часам))
Премии вышли на рынок?
Долго падали, банальный отскок))
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:09
Вечером курс покажет, куда мы будем двигаться на этой недели.
Один из фактором резкого взлёта могли быть и вчерашние события повреждения энергосистемы в стране.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 01 лис, 2022 12:21
Игорь Алексеевич написав:
Вечером курс покажет, куда мы будем двигаться на этой недели.
Один из фактором резкого взлёта могли быть и вчерашние события повреждения энергосистемы в стране.
Он уже показывает. Посыпались...
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asti
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Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
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