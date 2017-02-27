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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10093100941009510096>
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:20

  Игорь Алексеевич написав:Дол. набирает скорость уже по часам))

Премии вышли на рынок?
User253
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:30

Может дол. отреагировал на Заяву Ветренко о уходе с Нафтогаза? Баксик плачет за хозяином рынка :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:56

  User253 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Дол. набирает скорость уже по часам))
Премии вышли на рынок?
Долго падали, банальный отскок))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:09

Вечером курс покажет, куда мы будем двигаться на этой недели.
Один из фактором резкого взлёта могли быть и вчерашние события повреждения энергосистемы в стране.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:21

  Игорь Алексеевич написав:Вечером курс покажет, куда мы будем двигаться на этой недели.
Один из фактором резкого взлёта могли быть и вчерашние события повреждения энергосистемы в стране.
Он уже показывает. Посыпались...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:32

  Игорь Алексеевич написав:Дол. набирает скорость уже по часам))

Уже высоко не взлетит.
Как топливо от военных закончится, клюнет вниз, согласно земному притяжению.
Население больше не игрок на рынке.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зернова угода продовжується, світло з'являється.
Як результат долар почав переходити в фазу боковик.
А десь вже навіть почав знижуватись.
Дехто зіває і є ще шанс накормити по 40.40.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:42

  prodigy написав:
банки будут затоварены долларами с конвертационных депо
вероятность такого события близка к 0,01
за прошедшие 3 месяца такие депо открыли считанные клиенты (проверено во всех банках, где я открывал), т.е. проблемы нет вообще
закончились конверт депо с июля, получил все валюте без предзаказа в 4х банках, качество купюр как для войны нормальное (70% синих абсолютно новых) реально где-то 1-1,2к от которых надо будет избавиться(скинуть "на хлебушек")

Так как же 0.01? Все без проблем получают доллары и массово скидывают их в банки на хлебушек и на новое депо. И что банки потом делают с этой массой долларов по 39 и выше, чтобы им не затовариться? Продают на следующие конвертационые депо, но уже по 37?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:49

Сейчас пошел зелёный вниз. Думаю уйдёт опять до 40 и ниже. В ближ. время включат в городах массово отопление и если раша ударит по кательным, то и сразу дол. отреагирует повышением. Сегодня ближе к 16-00 будем видеть курс на завтра.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:52

правительство улучшило ожидания максимального курса доллара на 2023 почти на 5 грн -
- Zебрам з їхнім "55" ніде нема довіри :mrgreen:
flysoulfly
 
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