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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10093100941009510096
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:00

  flysoulfly написав:правительство улучшило ожидания максимального курса доллара на 2023 почти на 5 грн -
- Zебрам з їхнім "55" ніде нема довіри :mrgreen:
Прогноз можно сделать только на ближ. день сейчас. И то неизвестно что будет в стране и мире ночью.
Поэтому дол. может быть как и 55, так и 40 и даже 35. Даже 100 можно и такого развития не исключать. Ведь идёт Война и какое завтра применят оружие????
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:03

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас пошел зелёный вниз. Думаю уйдёт опять до 40 и ниже. В ближ. время включат в городах массово отопление и если раша ударит по кательным, то и сразу дол. отреагирует повышением. Сегодня ближе к 16-00 будем видеть курс на завтра.

На кажную кательную - кинжал
Вело
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:09

  Вело написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас пошел зелёный вниз. Думаю уйдёт опять до 40 и ниже. В ближ. время включат в городах массово отопление и если раша ударит по кательным, то и сразу дол. отреагирует повышением. Сегодня ближе к 16-00 будем видеть курс на завтра.

На кажную кательную - кинжал

и на кутильню завтрешнего дня:lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:10

Запорожье на 12:00, на сейчас смотрим вниз
40,50/40,80
39,30/39,80
сдал на хлеб по 40,50
Востаннє редагувалось edvardd в Вів 01 лис, 2022 13:12, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:Сейчас пошел зелёный вниз. Думаю уйдёт опять до 40 и ниже. В ближ. время включат в городах массово отопление и если раша ударит по кательным, то и сразу дол. отреагирует повышением. Сегодня ближе к 16-00 будем видеть курс на завтра.
Вика так заработалась, что аж гривня закончилась
Другие точки ,00 / ,50
Ромасик
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