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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10094100951009610097>
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:00

  flysoulfly написав:правительство улучшило ожидания максимального курса доллара на 2023 почти на 5 грн -
- Zебрам з їхнім "55" ніде нема довіри :mrgreen:
Прогноз можно сделать только на ближ. день сейчас. И то неизвестно что будет в стране и мире ночью.
Поэтому дол. может быть как и 55, так и 40 и даже 35. Даже 100 можно и такого развития не исключать. Ведь идёт Война и какое завтра применят оружие????
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:03

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас пошел зелёный вниз. Думаю уйдёт опять до 40 и ниже. В ближ. время включат в городах массово отопление и если раша ударит по кательным, то и сразу дол. отреагирует повышением. Сегодня ближе к 16-00 будем видеть курс на завтра.

На кажную кательную - кинжал
Вело
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:09

  Вело написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас пошел зелёный вниз. Думаю уйдёт опять до 40 и ниже. В ближ. время включат в городах массово отопление и если раша ударит по кательным, то и сразу дол. отреагирует повышением. Сегодня ближе к 16-00 будем видеть курс на завтра.

На кажную кательную - кинжал

и на кутильню завтрешнего дня:lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:10

Запорожье на 12:00, на сейчас смотрим вниз
40,50/40,80
39,30/39,80
сдал на хлеб по 40,50
Востаннє редагувалось edvardd в Вів 01 лис, 2022 13:12, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:Сейчас пошел зелёный вниз. Думаю уйдёт опять до 40 и ниже. В ближ. время включат в городах массово отопление и если раша ударит по кательным, то и сразу дол. отреагирует повышением. Сегодня ближе к 16-00 будем видеть курс на завтра.
Вика так заработалась, что аж гривня закончилась
Другие точки ,00 / ,50
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:00

  antey1969 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Дол. набирает скорость уже по часам))

Уже высоко не взлетит.
Как топливо от военных закончится, клюнет вниз, согласно земному притяжению.
Население больше не игрок на рынке.

в одному банку заввідділення сказав, що поки допомгає США можна не хвилюватися за курс,
а в іншому банк "ПА42 не буде", от саме так і сказав
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:23

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас пошел зелёный вниз. Думаю уйдёт опять до 40 и ниже. В ближ. время включат в городах массово отопление и если раша ударит по кательным, то и сразу дол. отреагирует повышением. Сегодня ближе к 16-00 будем видеть курс на завтра.

Ударить по котельнях лєл.
У Харкові навіть на Салтівці опалення включають, десь навіть де частина будинку зруйнована - поруч якщо труба вціліла то теплі батареї.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:29

  Investor_K написав:
  J написав:
  Investor_K написав:,
Как только отошел от окна - претензии не принимаются

ну так поменяйте без претензий

Я просил заменить не отходя от кассы. Без проблем.


Менял пару раз даже через день - в банке ТАС.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:33

  prodigy написав:40,10-40,50
39,10-39,40

купити долар + 50коп від вчора


ПУМБ брал час назад Евро по 39.50
КредитПром брал злотые по 8.29
Снимал злотые в Польше в начале месяца по 7,61.
Евро снимал вчера в Словакии по 37.78.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 01 лис, 2022 15:02, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:36

  zerocool написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас пошел зелёный вниз. Думаю уйдёт опять до 40 и ниже. В ближ. время включат в городах массово отопление и если раша ударит по кательным, то и сразу дол. отреагирует повышением. Сегодня ближе к 16-00 будем видеть курс на завтра.

Ударить по котельнях лєл.
У Харкові навіть на Салтівці опалення включають, десь навіть де частина будинку зруйнована - поруч якщо труба вціліла то теплі батареї.
Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев даже дол. уже привык к этим сводкам и не реагирует.
А вот Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Тернополь, Полтава, Одесса, то если там серьезно бахкает, то финансовый рынок сразу начинает паниковать :(
Игорь Алексеевич
 
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