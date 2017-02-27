Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............01.11.2022...........02.11.2022
дата розрахунку..............31.10.2022............01.11.2022
Євро.................................36,2377.................36,3474
...+0.3%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9940
(в пятницу 0.9910)
Индекс доллара DXY в 15-00 110.80
(в пятницу 111.38)
Веселые качели.
В связи с изменением данных на сайте НБУ, некоторые пункты недельной сводки теперь выглядят так:
Расходы казначейства превысили доходы на 5.242
млрд. грн. (неделей ранее 22.222 млрд. грн.) Чуда не случилось, но расходы весьма скромные.
За неделю было инкассировано 3.119
млрд. грн. (неделей ранее 0.122 млрд. грн.) Объемы были распределены достаточно равномерно на протяжении недели и не выбивались из привычных значений.
Сибарит написав:
Это выглядит аномалией, которую хочется охарактеризовать знаменитой фразой "очень интересно, но ничего не понятно".
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Большие поступления в казначейство, львиная доля которых пришлась на пятницу...
Однако есть еще более аномальное явление - в ту же пятницу из налички на счета перешла огромная сумма, почти вся рекордная инкассация за неделю.
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Я теряюсь в догадках, особенно странным кажется 17 млрд. инкассации за один день.
Оказалось, что загадка очень проста - банальные ошибки в обеих графах анализа ликвидности. Сегодня они уже исправлены.
На баланс эмиссии эти ошибка не повлияли, поскольку показатели не относятся к монетарным.
Несмотря на исправление ошибок, продолжает выглядеть значительно оптимистичнее, чем большинство остальных новостей. Расходы казначейства очень умеренные, наличка текла в банки, объемы валютных интервенций были минимальными за длительное время. Оптимизм стал более сдержанным, но значительно более обоснованным
Сибарит написав:
В октябре выкуплено всего 15 млрд. (сегодня еще есть день в запасе), если так пойдет и дальше, из запланированных до конца года 400 не выйдут.
Днем в запасе воспользовались. Вчера выкупили облигации на 10 млрд.
Всего за месяц получилось 25, что тоже меньше обычного. Шанс уложиться в 400 до конца года сохраняется.Просьба к модераторам:
Т.к. исходное сообщение
я править уже не могу, прошу добавить туда ссылку на это сообщение, чтобы у нас не повисли неверные данные. Заранее спасибо.