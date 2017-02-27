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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10094100951009610097
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 15:22

  Игорь Алексеевич написав:
  zerocool написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас пошел зелёный вниз. Думаю уйдёт опять до 40 и ниже. В ближ. время включат в городах массово отопление и если раша ударит по кательным, то и сразу дол. отреагирует повышением. Сегодня ближе к 16-00 будем видеть курс на завтра.

Ударить по котельнях лєл.
У Харкові навіть на Салтівці опалення включають, десь навіть де частина будинку зруйнована - поруч якщо труба вціліла то теплі батареї.
Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев даже дол. уже привык к этим сводкам и не реагирует.
А вот Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Тернополь, Полтава, Одесса, то если там серьезно бахкает, то финансовый рынок сразу начинает паниковать :(


Тут, думаю, еще момент по выходу грязножопых на словах из сделки по экспорту украинского зерна после нападения дронов на их флот в Севастополе. Пока идет зерно - гривня стабильна.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 15:32

  kluychkooleg написав:


Тут, думаю, еще момент по выходу грязножопых на словах из сделки по экспорту украинского зерна после нападения дронов на их флот в Севастополе. Пока идет зерно - гривня стабильна.[/quote]
В Очакові вчора обстріляли 2 буксира що тягли баржі з зерном. 2 вбитих моряка, 1 пропав без вісті, 1 поранений. Думаєте прийдуть іноземні кораблі грузитися зерном при таких новинах?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 15:33

Официальный курс + корректировка недельной сводки

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............01.11.2022...........02.11.2022
дата розрахунку..............31.10.2022............01.11.2022
Євро.................................36,2377.................36,3474...+0.3%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9940 (в пятницу 0.9910)

Индекс доллара DXY в 15-00 110.80 (в пятницу 111.38)
Веселые качели.

В связи с изменением данных на сайте НБУ, некоторые пункты недельной сводки теперь выглядят так:

Расходы казначейства превысили доходы на 5.242 млрд. грн. (неделей ранее 22.222 млрд. грн.) Чуда не случилось, но расходы весьма скромные.

За неделю было инкассировано 3.119 млрд. грн. (неделей ранее 0.122 млрд. грн.) Объемы были распределены достаточно равномерно на протяжении недели и не выбивались из привычных значений.

  Сибарит написав:Это выглядит аномалией, которую хочется охарактеризовать знаменитой фразой "очень интересно, но ничего не понятно".
....................
Большие поступления в казначейство, львиная доля которых пришлась на пятницу...
Однако есть еще более аномальное явление - в ту же пятницу из налички на счета перешла огромная сумма, почти вся рекордная инкассация за неделю.
...................
Я теряюсь в догадках, особенно странным кажется 17 млрд. инкассации за один день.

Оказалось, что загадка очень проста - банальные ошибки в обеих графах анализа ликвидности. Сегодня они уже исправлены.
На баланс эмиссии эти ошибка не повлияли, поскольку показатели не относятся к монетарным.

Несмотря на исправление ошибок, продолжает выглядеть значительно оптимистичнее, чем большинство остальных новостей. Расходы казначейства очень умеренные, наличка текла в банки, объемы валютных интервенций были минимальными за длительное время. Оптимизм стал более сдержанным, но значительно более обоснованным :)

  Сибарит написав:В октябре выкуплено всего 15 млрд. (сегодня еще есть день в запасе), если так пойдет и дальше, из запланированных до конца года 400 не выйдут.

Днем в запасе воспользовались. Вчера выкупили облигации на 10 млрд. Всего за месяц получилось 25, что тоже меньше обычного. Шанс уложиться в 400 до конца года сохраняется.

Просьба к модераторам:
Т.к. исходное сообщение я править уже не могу, прошу добавить туда ссылку на это сообщение, чтобы у нас не повисли неверные данные. Заранее спасибо.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:03

Завтра погашення рекордних 19+ ярд. паперу, якщо хто забув
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:36

  Visky написав:Завтра погашення рекордних 19+ ярд. паперу, якщо хто забув
І шо?
asti
 
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