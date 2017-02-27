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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 15:22
Игорь Алексеевич написав: zerocool написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас пошел зелёный вниз. Думаю уйдёт опять до 40 и ниже. В ближ. время включат в городах массово отопление и если раша ударит по кательным, то и сразу дол. отреагирует повышением. Сегодня ближе к 16-00 будем видеть курс на завтра.
Ударить по котельнях лєл.
У Харкові навіть на Салтівці опалення включають, десь навіть де частина будинку зруйнована - поруч якщо труба вціліла то теплі батареї.
Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев даже дол. уже привык к этим сводкам и не реагирует.
А вот Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Тернополь, Полтава, Одесса, то если там серьезно бахкает, то финансовый рынок сразу начинает паниковать
Тут, думаю, еще момент по выходу грязножопых на словах из сделки по экспорту украинского зерна после нападения дронов на их флот в Севастополе. Пока идет зерно - гривня стабильна.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 01 лис, 2022 15:32
kluychkooleg написав:
Тут, думаю, еще момент по выходу грязножопых на словах из сделки по экспорту украинского зерна после нападения дронов на их флот в Севастополе. Пока идет зерно - гривня стабильна.[/quote]
В Очакові вчора обстріляли 2 буксира що тягли баржі з зерном. 2 вбитих моряка, 1 пропав без вісті, 1 поранений. Думаєте прийдуть іноземні кораблі грузитися зерном при таких новинах?
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alex lem
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Додано: Вів 01 лис, 2022 15:33
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............01.11.2022...........02.11.2022
дата розрахунку..............31.10.2022............01.11.2022
Євро.................................36,2377.................36,3474
...+0.3%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9940
(в пятницу 0.9910)
Индекс доллара DXY в 15-00 110.80
(в пятницу 111.38)
Веселые качели.
В связи с изменением данных на сайте НБУ, некоторые пункты недельной сводки теперь выглядят так:
Расходы казначейства превысили доходы на 5.242
млрд. грн. (неделей ранее 22.222 млрд. грн.) Чуда не случилось, но расходы весьма скромные.
За неделю было инкассировано 3.119
млрд. грн. (неделей ранее 0.122 млрд. грн.) Объемы были распределены достаточно равномерно на протяжении недели и не выбивались из привычных значений.
Сибарит написав:
Это выглядит аномалией, которую хочется охарактеризовать знаменитой фразой "очень интересно, но ничего не понятно".
....................
Большие поступления в казначейство, львиная доля которых пришлась на пятницу...
Однако есть еще более аномальное явление - в ту же пятницу из налички на счета перешла огромная сумма, почти вся рекордная инкассация за неделю.
...................
Я теряюсь в догадках, особенно странным кажется 17 млрд. инкассации за один день.
Оказалось, что загадка очень проста - банальные ошибки в обеих графах анализа ликвидности. Сегодня они уже исправлены.
На баланс эмиссии эти ошибка не повлияли, поскольку показатели не относятся к монетарным.
Несмотря на исправление ошибок, продолжает выглядеть значительно оптимистичнее, чем большинство остальных новостей. Расходы казначейства очень умеренные, наличка текла в банки, объемы валютных интервенций были минимальными за длительное время. Оптимизм стал более сдержанным, но значительно более обоснованным
Сибарит написав:
В октябре выкуплено всего 15 млрд. (сегодня еще есть день в запасе), если так пойдет и дальше, из запланированных до конца года 400 не выйдут.
Днем в запасе воспользовались. Вчера выкупили облигации на 10 млрд.
Всего за месяц получилось 25, что тоже меньше обычного. Шанс уложиться в 400 до конца года сохраняется.Просьба к модераторам:
Т.к. исходное сообщение
я править уже не могу, прошу добавить туда ссылку на это сообщение, чтобы у нас не повисли неверные данные. Заранее спасибо.
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Сибарит
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:03
Завтра погашення рекордних 19+ ярд. паперу, якщо хто забув
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Visky
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:36
Visky написав:
Завтра погашення рекордних 19+ ярд. паперу, якщо хто забув
І шо?
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asti
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Додано: Вів 01 лис, 2022 17:35
так что, скидывать доллары завтра или послезавтра?
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idealstorm
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Додано: Вів 01 лис, 2022 17:50
asti написав: Visky написав:
Завтра погашення рекордних 19+ ярд. паперу, якщо хто забув
І шо?
Будемо в доляри переводити. Епоха благодійності закінчилася.
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Ромасик
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Додано: Вів 01 лис, 2022 17:53
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 1 листопада 2022 року, до державного бюджету
залучено 13 345 562 785,87 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 154 дня - 13.5% - 11 913 548 629,29 грн;
- до 27.09.2023 - 329 дней - 14% - 7 750 014,74 грн;
- до 14.02.2024 - 469 дней - 18.5% - 3 015 940,84 грн;
- до 22.05.2024 - 567 дней - 18.5% - 1 278 415,50 грн;
- до 30.10.2024 - 728 дней - 18.5% - 249 304,00 грн;
- до 27.04.2023 - 170 дней - 4.25% - $38 823 484,67.
Удовлетворены все заявки, кроме одной по валюте.
Общий результат можно назвать приличным. Большая часть суммы была привлечена на 5 месяцев под повысившуюся ставку. Длинные бумаги, по которым ставка выросла пару размещений тому назад, интереса не вызвали - эффект новизны прошел.
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Сибарит
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Додано: Вів 01 лис, 2022 17:54
Аккорд около 16 часов принимал доляр по 40, я аж удивился - как Вика. При таком курсе можно переворачиваться не отходя от кассы. сейчас на сайте 39,90
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Ромасик
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Додано: Вів 01 лис, 2022 17:56
А за результатими сьогоднішнього розміщення залучено майже 12 млрд ₴, майже всі на 5 міс. під 13,5%. В $ - майже 39 млн $ на 6 міс. під 4,25%.
Завтра погашення на 19+ млрд. ₴
Т.ч. 19-12=7 млрд ₴ дефіциту
Востаннє редагувалось Visky
в Вів 01 лис, 2022 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Visky
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