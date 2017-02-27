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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 лис, 2022 17:58
Сибарит
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Додано: Вів 01 лис, 2022 18:01
Visky написав:
А за результатими сьогоднішнього розміщення залучено майже 12 млрд ₴, майже всі на 5 міс. під 13,5%. В $ - майже 39 млн $ на 6 міс. під 4,25%.
Завтра погашення на 19+ млрд. ₴
Т.ч. 19-12=7 млрд ₴ дефіциту
не читали вище? НБУ купив 10 ярдів ОВДП - вже все зібрали
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Shaman
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Додано: Вів 01 лис, 2022 18:06
Shaman Я дуже за них радий, але Ви не зрозуміли: 7 млрд ₴ вивільняється завтра
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Visky
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Додано: Вів 01 лис, 2022 18:06
Ромасик написав: asti написав: Visky написав:
Завтра погашення рекордних 19+ ярд. паперу, якщо хто забув
І шо?
Будемо в доляри переводити. Епоха благодійності закінчилася.
А что случилось?
Игорь Алексеевич написав:
Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев даже дол. уже привык к этим сводкам и не реагирует.
А вот Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Тернополь, Полтава, Одесса, то если там серьезно бахкает, то финансовый рынок сразу начинает паниковать
Если всё будет идти в текущем русле - скоро вся Украина будет как Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев ...
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