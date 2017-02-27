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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10095100961009710098
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:58

Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:01

  Visky написав:А за результатими сьогоднішнього розміщення залучено майже 12 млрд ₴, майже всі на 5 міс. під 13,5%. В $ - майже 39 млн $ на 6 міс. під 4,25%.
Завтра погашення на 19+ млрд. ₴
Т.ч. 19-12=7 млрд ₴ дефіциту

не читали вище? НБУ купив 10 ярдів ОВДП - вже все зібрали :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:06

Shaman Я дуже за них радий, але Ви не зрозуміли: 7 млрд ₴ вивільняється завтра
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:06

  Ромасик написав:
asti написав:
  Visky написав:Завтра погашення рекордних 19+ ярд. паперу, якщо хто забув
І шо?
Будемо в доляри переводити. Епоха благодійності закінчилася.

А что случилось? Притула со Стерненком так не считают

  Игорь Алексеевич написав:Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев даже дол. уже привык к этим сводкам и не реагирует.
А вот Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Тернополь, Полтава, Одесса, то если там серьезно бахкает, то финансовый рынок сразу начинает паниковать

Если всё будет идти в текущем русле - скоро вся Украина будет как Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев ...
User253
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:54

  kluychkooleg написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  zerocool написав:Ударить по котельнях лєл.
У Харкові навіть на Салтівці опалення включають, десь навіть де частина будинку зруйнована - поруч якщо труба вціліла то теплі батареї.
Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев даже дол. уже привык к этим сводкам и не реагирует.
А вот Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Тернополь, Полтава, Одесса, то если там серьезно бахкает, то финансовый рынок сразу начинает паниковать :(


Тут, думаю, еще момент по выходу грязножопых на словах из сделки по экспорту украинского зерна после нападения дронов на их флот в Севастополе. Пока идет зерно - гривня стабильна.

їм потрібно своє зерно і міндобрива продавати, а не виходити
крім того угоду вони не з Україною, а з Туреччиною та ООН заключали.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

User253 написав:А что случилось?
ничего личного. Клуб 100к интереснее.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:56

  Ромасик написав:
asti написав:
  Visky написав:Завтра погашення рекордних 19+ ярд. паперу, якщо хто забув
І шо?
Будемо в доляри переводити. Епоха благодійності закінчилася.

через конвертдепо - новий місяць - нові депошки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:11

  flyman написав:в одному банку заввідділення сказав, що поки допомгає США можна не хвилюватися за курс,
а в іншому банк "ПА42 не буде", от саме так і сказав

это типа шутка или всерьёз? полагаться на мнение завотдела - не ожидал такой глупости...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:17

  чик написав:
  flyman написав:в одному банку заввідділення сказав, що поки допомгає США можна не хвилюватися за курс,
а в іншому банк "ПА42 не буде", от саме так і сказав

это типа шутка или всерьёз? полагаться на мнение завотдела - не ожидал такой глупости...


особенно в Ощаде (там такие дремучие женщины,
своему ребенку с уроками они после 3 класса уже не потянут,
а прогноз курса :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 19:28

Резервы тают

Щодо валютних інтервенцій, то за жовтень НБУ продав на ринко більше 2 млрд $, а відкупив майже нічого (48 млн $)

vitaliian
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