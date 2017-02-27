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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 лис, 2022 17:58
Сибарит
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Додано: Вів 01 лис, 2022 18:01
Visky написав:
А за результатими сьогоднішнього розміщення залучено майже 12 млрд ₴, майже всі на 5 міс. під 13,5%. В $ - майже 39 млн $ на 6 міс. під 4,25%.
Завтра погашення на 19+ млрд. ₴
Т.ч. 19-12=7 млрд ₴ дефіциту
не читали вище? НБУ купив 10 ярдів ОВДП - вже все зібрали
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Shaman
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Додано: Вів 01 лис, 2022 18:06
Shaman Я дуже за них радий, але Ви не зрозуміли: 7 млрд ₴ вивільняється завтра
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Visky
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Додано: Вів 01 лис, 2022 18:06
Ромасик написав: asti написав: Visky написав:
Завтра погашення рекордних 19+ ярд. паперу, якщо хто забув
І шо?
Будемо в доляри переводити. Епоха благодійності закінчилася.
А что случилось? Притула со Стерненком так не считают
Игорь Алексеевич написав:
Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев даже дол. уже привык к этим сводкам и не реагирует.
А вот Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Тернополь, Полтава, Одесса, то если там серьезно бахкает, то финансовый рынок сразу начинает паниковать
Если всё будет идти в текущем русле - скоро вся Украина будет как Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев ...
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User253
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Додано: Вів 01 лис, 2022 18:54
kluychkooleg написав: Игорь Алексеевич написав: zerocool написав:
Ударить по котельнях лєл.
У Харкові навіть на Салтівці опалення включають, десь навіть де частина будинку зруйнована - поруч якщо труба вціліла то теплі батареї.
Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев даже дол. уже привык к этим сводкам и не реагирует.
А вот Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Тернополь, Полтава, Одесса, то если там серьезно бахкает, то финансовый рынок сразу начинает паниковать
Тут, думаю, еще момент по выходу грязножопых на словах из сделки по экспорту украинского зерна после нападения дронов на их флот в Севастополе. Пока идет зерно - гривня стабильна.
їм потрібно своє зерно і міндобрива продавати, а не виходити
крім того угоду вони не з Україною, а з Туреччиною та ООН заключали.
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flyman
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Додано: Вів 01 лис, 2022 18:55
User253 написав:А что случилось?
ничего личного. Клуб 100к интереснее.
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Ромасик
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Додано: Вів 01 лис, 2022 18:56
Ромасик написав: asti написав: Visky написав:
Завтра погашення рекордних 19+ ярд. паперу, якщо хто забув
І шо?
Будемо в доляри переводити. Епоха благодійності закінчилася.
через конвертдепо - новий місяць - нові депошки
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flyman
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Додано: Вів 01 лис, 2022 19:11
flyman написав:
в одному банку заввідділення сказав, що поки допомгає США можна не хвилюватися за курс,
а в іншому банк "ПА42 не буде", от саме так і сказав
это типа шутка или всерьёз? полагаться на мнение завотдела - не ожидал такой глупости...
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чик
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Додано: Вів 01 лис, 2022 19:17
чик написав: flyman написав:
в одному банку заввідділення сказав, що поки допомгає США можна не хвилюватися за курс,
а в іншому банк "ПА42 не буде", от саме так і сказав
это типа шутка или всерьёз? полагаться на мнение завотдела
- не ожидал такой глупости...
особенно в Ощаде (там такие дремучие женщины,
своему ребенку с уроками они после 3 класса уже не потянут,
а прогноз курса
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prodigy
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Додано: Вів 01 лис, 2022 19:28
Щодо валютних інтервенцій, то за жовтень НБУ продав на ринко більше 2 млрд $, а відкупив майже нічого (48 млн $)
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vitaliian
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