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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 лис, 2022 20:44
чик написав: flyman написав:
в одному банку заввідділення сказав, що поки допомгає США можна не хвилюватися за курс.
полагаться на мнение завотдела - не ожидал такой глупости...
Полагаться на мнение завотдела, возможно, действительно не стоит, но в данном случае я с этим мнением согласен - пока США и Европа будут нам помогать финансово серьезного падения гривны не будет. Вопрос только в том будет ли такая поддержка продолжаться и если будет то как долго и в каких объемах))
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Додано: Вів 01 лис, 2022 20:49
чик написав: flyman написав:
в одному банку заввідділення сказав, що поки допомгає США можна не хвилюватися за курс,
а в іншому банк "ПА42 не буде", от саме так і сказав
это типа шутка или всерьёз? полагаться на мнение завотдела - не ожидал такой глупости...
скільки завів - стільки і думок, ясне діло, що незалежних і незангажованих, інше діло Зебра зі шкурним інтересом - ім"я його ніхто і звати його ніяк.
В кожній шутці є доля шутки.
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