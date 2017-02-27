Visky написав:asti Це невірна порада. Курс зростає і має потенціал на зростання, принаймні завтра і мабуть післязавтра - вгору, а там ще подивимось, краще почекати.
А раптом з першого числа відмінять конверт депо? Це по-перше, а по-друге, сьогодні останній день місяця і завтра почнеться новий відлік для конвертувальників. А курс я не думаю що ще сильно виросте найближчим часом, 20-30 копійок погоди не зроблять))
Думаю, Ви помиляєтеся, подивимось... Особисто мені конверти при такому курсі не цікаві, але то я свій час і зусилля так оцінюю
Як я і передбачав, курс зростає 2й день поспіль, а asti таки помилився.
idealstorm написав:так что, скидывать доллары завтра или послезавтра?
Investor_K написав:Друзі, які є думки щодо петенціалу росту баксу? Бо треба підтримувати членство у клубі 100К.
Як вже писав, сьогодні погашення 19+ ярд ₴ ОВДП і розрахунок за придбані вчора на 12- ярд ₴, т.ч. вивільняється щонайменше 7+ ярд ₴. Практика свідчить, що найбільший імпульс від вивільнення ₴, після погашень ОВДП, спосерігається по пт. А в теперішній період обмежень НБУ на видачу готівки, вплив може розтягнутися і на наступний тиждень. Тому, думаю, до вихідних продавати не варто, а може і до середини наступного тижня. В пт ввечері буде видніше. До цього ₴-драйверу додадуться зарплати, які при зростанні курса мають інший "коленкор" ніж при його зниженні, коли купувати $/Є не поспішають. І хто зна, можливо це новий тренд зростання, тоді максимального курса можно чекати наприкінці міс. Застереження: прошу не сприймати це як пораду і спонукання до дій, це лише мої припущення, а дід Віскі інколи теж помиляється.