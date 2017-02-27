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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10097100981009910100>
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 20:49

  чик написав:
  flyman написав:в одному банку заввідділення сказав, що поки допомгає США можна не хвилюватися за курс,
а в іншому банк "ПА42 не буде", от саме так і сказав

это типа шутка или всерьёз? полагаться на мнение завотдела - не ожидал такой глупости...

скільки завів - стільки і думок, ясне діло, що незалежних і незангажованих, інше діло Зебра зі шкурним інтересом - ім"я його ніхто і звати його ніяк.

В кожній шутці є доля шутки.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:52

  idealstorm написав:так что, скидывать доллары завтра или послезавтра?

если на текущие, то надо было сегодня, я поймал днём пик, потом бакс немного присел...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 00:43

flyman
пожуем-увидим, думаю как минимум 45 ешо увидим.
https://finviz.com/futures.ashx всё таки корреляция с курсом не всегда, но е и там попрёт вверх нас не обмине...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 08:02

  vitaliian написав:
Щодо валютних інтервенцій, то за жовтень НБУ продав на ринко більше 2 млрд $, а відкупив майже нічого (48 млн $)



  Ромасик написав:ничего личного. Клуб 100к интереснее.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Друзі, які є думки щодо петенціалу росту баксу?
Бо треба підтримувати членство у клубі 100К.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:30

  Investor_K написав:Друзі, які є думки щодо петенціалу росту баксу?
Бо треба підтримувати членство у клубі 100К.
Сейчас как и вчера. Утром пошёл вверх. Увидим теперь показатели к 12.00
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:37

Інформація для визначення перспектив.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3605291-mihajlo-zabrodskij-persij-zastupnik-golovi-komitetu-vr-z-pitan-nacbezpeki-oboroni-i-rozvidki-generallejtenant.html
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:03

  Visky написав:
  asti написав:
  Visky написав:asti Це невірна порада. Курс зростає і має потенціал на зростання, принаймні завтра і мабуть післязавтра - вгору, а там ще подивимось, краще почекати.
А раптом з першого числа відмінять конверт депо? Це по-перше, а по-друге, сьогодні останній день місяця і завтра почнеться новий відлік для конвертувальників.
А курс я не думаю що ще сильно виросте найближчим часом,
20-30 копійок погоди не зроблять))
Думаю, Ви помиляєтеся, подивимось...
Особисто мені конверти при такому курсі не цікаві, але то я свій час і зусилля так оцінюю

Як я і передбачав, курс зростає 2й день поспіль, а asti таки помилився.
  idealstorm написав:так что, скидывать доллары завтра или послезавтра?

  Investor_K написав:Друзі, які є думки щодо петенціалу росту баксу?
Бо треба підтримувати членство у клубі 100К.

Як вже писав, сьогодні погашення 19+ ярд ₴ ОВДП і розрахунок за придбані вчора на 12- ярд ₴, т.ч. вивільняється щонайменше 7+ ярд ₴. Практика свідчить, що найбільший імпульс від вивільнення ₴, після погашень ОВДП, спосерігається по пт. А в теперішній період обмежень НБУ на видачу готівки, вплив може розтягнутися і на наступний тиждень.
Тому, думаю, до вихідних продавати не варто, а може і до середини наступного тижня. В пт ввечері буде видніше. До цього ₴-драйверу додадуться зарплати, які при зростанні курса мають інший "коленкор" ніж при його зниженні, коли купувати $/Є не поспішають. І хто зна, можливо це новий тренд зростання, тоді максимального курса можно чекати наприкінці міс.
Застереження: прошу не сприймати це як пораду і спонукання до дій, це лише мої припущення, а дід Віскі інколи теж помиляється.
Visky
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