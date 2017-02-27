|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 лис, 2022 12:15
edvardd написав:
Запорожье
40,25/40,70
39,30/40,00
сужаем спред
40,40/40,70
39,50/40,00
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7957
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 2500 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 лис, 2022 12:16
edvardd написав:
сужаем спред
40,40/40,70
39,50/40,00
Надо бы и Киеву подтянуться до этих значений
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8044
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 12:18
[*]
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,25/40,70
39,30/40,00
сужаем спред
40,40/40,70
39,50/40,00
Вчера был курс прибл. таким же и сегодня, значит привыкаем на этой недели к курсу 40.40
Вечер всё поставит на свои места на эту неделю.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5968
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31422
|35213811
|
|
|1694
|12590008
|
|
|7975
|22867977
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|