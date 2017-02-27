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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10097100981009910100
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:15

  edvardd написав:Запорожье
40,25/40,70
39,30/40,00

сужаем спред
40,40/40,70
39,50/40,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:сужаем спред
40,40/40,70
39,50/40,00


Надо бы и Киеву подтянуться до этих значений
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:18

[*]
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,25/40,70
39,30/40,00

сужаем спред
40,40/40,70
39,50/40,00

Вчера был курс прибл. таким же и сегодня, значит привыкаем на этой недели к курсу 40.40
Вечер всё поставит на свои места на эту неделю.
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