сужаем спред
40,40/40,70
39,50/40,00
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 лис, 2022 12:15
Додано: Сер 02 лис, 2022 12:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 02 лис, 2022 12:18
Додано: Сер 02 лис, 2022 12:32
вчера было 40,50/40,80, на рост непохоже...
Додано: Сер 02 лис, 2022 13:56
За даними НБУ, населення України в жовтні 2022 року продало готівкової та безготівкової валюти на $1 322,6 млн і купило на $1 571,9 млн. Чиста купівля валюти склала $249,4 млн, пише портал "Мінфін".
У жовтні українці збільшили купівлю валюти майже на 50% порівняно з вереснем, коли вони купили $169,6 млн.
Всього з початку 2022 року населення продало валюти на $11 700,8 млн і купило на $11 569,5 млн. Чистий продаж склав $131,3 млн.
Додано: Сер 02 лис, 2022 13:57
За оцінками НБУ, дефіцит зведеного платіжного балансу за три квартали становив 5,9 млрд дол (за 9 місяців-2021 - 1,33 млрд дол).
При цьому за ІІІ квартал був профіцит 2,19 млрд дол (за липень-вересень минулого року був дефіцит 1,63 млрд дол).
Профіцит рахунку поточних операцій за 9 місяців - 8,55 млрд дол (за три квартали-2021 був дефіцит 1,53 млрд дол), у т.ч. за липень-вересень профіцит склав 5,18 млрд дол (за цей же період минулого року був дефіцит 1,37 млрд дол).
Дефіцит фінансового рахунку за три квартали - 14,48 млрд дол (за 9 місяців-2021 був профіцит 196 млн дол), у т.ч. за ІІІ квартал дефіцит був 3 млрд дол (за липень-вересень минулого року - 265 млн дол).
Додано: Сер 02 лис, 2022 14:48
Понаставляли в моєму мухосранську по магазинах обмінок, сидять більше неділі з,,стабільним курсом,, по доляру покупка 39 і продаж 43. Фейсами тілько торгують. На якіх дурнів їх хозяїн розраховує ?
Зранку на чорному 40,2 на 40.5 Стало 40,25 на 40,4
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