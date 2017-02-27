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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 лис, 2022 15:52
edvardd написав:
[*]
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,25/40,70
39,30/40,00
сужаем спред
40,40/40,70
39,50/40,00
вчера было 40,50/40,80, на рост непохоже...
Кам'янське ПОВ
вчора було 40,00/40,50
сьогодні 40,30/40,50
здав на конвертдепо...
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Додано: Сер 02 лис, 2022 15:54
striped написав:
А кто-то в Привате покупал вчера/сегодня? Есть наличие?
Вчера в одном из 10-ти смог взять 5 , сегодня пусто.
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Гурман
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Додано: Сер 02 лис, 2022 16:38
Гурман написав: striped написав:
А кто-то в Привате покупал вчера/сегодня? Есть наличие?
Вчера в одном из 10-ти смог взять 5 , сегодня пусто.
Дык, кассирша поняла свою ошибку
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Додано: Сер 02 лис, 2022 17:21
Сегодня вечером курс выше, чем был вчера на 15 - 20 коп.
Значит будем жить на этой недели с курсом прибл. 40.30-40.50 на приём
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