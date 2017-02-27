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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10098100991010010101
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 15:52

  edvardd написав:[*]
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,25/40,70
39,30/40,00

сужаем спред
40,40/40,70
39,50/40,00


вчера было 40,50/40,80, на рост непохоже...

Кам'янське ПОВ
вчора було 40,00/40,50
сьогодні 40,30/40,50

здав на конвертдепо...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 15:54

  striped написав:А кто-то в Привате покупал вчера/сегодня? Есть наличие?
Вчера в одном из 10-ти смог взять 5 , сегодня пусто.
Гурман
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 16:38

  Гурман написав:
  striped написав:А кто-то в Привате покупал вчера/сегодня? Есть наличие?
Вчера в одном из 10-ти смог взять 5 , сегодня пусто.

Дык, кассирша поняла свою ошибку :mrgreen:
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 17:21

Сегодня вечером курс выше, чем был вчера на 15 - 20 коп.
Значит будем жить на этой недели с курсом прибл. 40.30-40.50 на приём
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 10098100991010010101
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