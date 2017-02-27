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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 лис, 2022 15:52
edvardd написав:
[*]
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,25/40,70
39,30/40,00
сужаем спред
40,40/40,70
39,50/40,00
вчера было 40,50/40,80, на рост непохоже...
Кам'янське ПОВ
вчора було 40,00/40,50
сьогодні 40,30/40,50
здав на конвертдепо...
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Додано: Сер 02 лис, 2022 15:54
striped написав:
А кто-то в Привате покупал вчера/сегодня? Есть наличие?
Вчера в одном из 10-ти смог взять 5 , сегодня пусто.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 16:38
Гурман написав: striped написав:
А кто-то в Привате покупал вчера/сегодня? Есть наличие?
Вчера в одном из 10-ти смог взять 5 , сегодня пусто.
Дык, кассирша поняла свою ошибку
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Додано: Сер 02 лис, 2022 17:21
Сегодня вечером курс выше, чем был вчера на 15 - 20 коп.
Значит будем жить на этой недели с курсом прибл. 40.30-40.50 на приём
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Додано: Сер 02 лис, 2022 18:05
Гурман написав: striped написав:
А кто-то в Привате покупал вчера/сегодня? Есть наличие?
Вчера в одном из 10-ти смог взять 5 , сегодня пусто.
Враховуючи що під приватом постійні черги, та повітряні тривоги та відключення світла добиться до 10 кас це подвиг.
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alex lem
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Додано: Сер 02 лис, 2022 18:58
alex lem написав: Гурман написав: striped написав:
А кто-то в Привате покупал вчера/сегодня? Есть наличие?
Вчера в одном из 10-ти смог взять 5 , сегодня пусто.
Враховуючи що під приватом постійні черги, та повітряні тривоги та відключення світла добиться до 10 кас це подвиг.
Не треба стояти в чергах, треба йти в касу великих сум.
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Гурман
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Додано: Сер 02 лис, 2022 19:29
купівля НБУ ОВДП 31 жовтня на 10 ярдів грн внесла свою частку в зростання кількості грошей.
станом на ранок 2 листопада грошей в банківській системі - 58 ярдів залишки плюс 321 - депосертифікати - 379 ярдів - новий рівень наявності грошей, а після чергового етапу емісії сягнемо й 400 ярдів грн - гадаю, це станеться ще в листопаді
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Додано: Сер 02 лис, 2022 21:46
Гурман Це мабуть по столицям, обласним містам? В нас ніщебродів 1 відділення = 1 каса. І люди чекають на вулиці на дві черги в касу та до спеціаліста. Хтозна яка реакція буде якщо лізти без черги,,Я только спрааасить в касу,,, Було в центрі міста велике відділення з кучою кас, закрили.
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alex lem
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