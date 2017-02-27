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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10099101001010110102
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 22:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3,75-4%
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 22:53

  moveton написав:
  alex lem написав:Гурман Це мабуть по столицям, обласним містам? В нас ніщебродів 1 відділення = 1 каса. І люди чекають на вулиці на дві черги в касу та до спеціаліста. Хтозна яка реакція буде якщо лізти без черги,,Я только спрааасить в касу,,, Було в центрі міста велике відділення з кучою кас, закрили.

Это ж замечательно. Вас избавили от необходимости обходить 10 касс :P

Які злі люди :D . Нащо б я купляв готівковий доляр в відділенні привату по дорохо-богато? І бив кеди по 10 касам? Й так папіру ніц нема. Треба якось його вгадать намінять з справжніх грошей по кошерному курсу. Бо виженуть з клюбу 100-тисячників. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 23:03

  alex lem написав:Які злі люди :D . Нащо б я купляв готівковий доляр в відділенні привату по дорохо-богато? І бив кеди по 10 касам? Й так папіру ніц нема. Треба якось його вгадать намінять з справжніх грошей по кошерному курсу. Бо виженуть з клюбу 100-тисячників. :D

Судя по https://kurs.com.ua/, для получения бумаги в Привате курс один из худших. А самый кошерный, что не удивительно, в вышеупомянутом банчике семьи евреев. Правда, не факт, что в дополнение к курсу в нём есть и бумага.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 23:14

  moveton написав:
  alex lem написав:Які злі люди :D . Нащо б я купляв готівковий доляр в відділенні привату по дорохо-богато? І бив кеди по 10 касам? Й так папіру ніц нема. Треба якось його вгадать намінять з справжніх грошей по кошерному курсу. Бо виженуть з клюбу 100-тисячників. :D

Судя по https://kurs.com.ua/, для получения бумаги в Привате курс один из худших. А самый кошерный, что не удивительно, в вышеупомянутом банчике семьи евреев. Правда, не факт, что в дополнение к курсу в нём есть и бумага.


его сегодня штормило, бумага в 9:30 нашлась, а уже в 11+ курс упал до 39,40
сейчас снова 40:30 загадка прям
cohan
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