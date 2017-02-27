alex lem написав:Гурман Це мабуть по столицям, обласним містам? В нас ніщебродів 1 відділення = 1 каса. І люди чекають на вулиці на дві черги в касу та до спеціаліста. Хтозна яка реакція буде якщо лізти без черги,,Я только спрааасить в касу,,, Було в центрі міста велике відділення з кучою кас, закрили.
Это ж замечательно. Вас избавили от необходимости обходить 10 касс
Які злі люди . Нащо б я купляв готівковий доляр в відділенні привату по дорохо-богато? І бив кеди по 10 касам? Й так папіру ніц нема. Треба якось його вгадать намінять з справжніх грошей по кошерному курсу. Бо виженуть з клюбу 100-тисячників.
alex lem написав:Які злі люди . Нащо б я купляв готівковий доляр в відділенні привату по дорохо-богато? І бив кеди по 10 касам? Й так папіру ніц нема. Треба якось його вгадать намінять з справжніх грошей по кошерному курсу. Бо виженуть з клюбу 100-тисячників.
Судя по https://kurs.com.ua/, для получения бумаги в Привате курс один из худших. А самый кошерный, что не удивительно, в вышеупомянутом банчике семьи евреев. Правда, не факт, что в дополнение к курсу в нём есть и бумага.
alex lem написав:Які злі люди . Нащо б я купляв готівковий доляр в відділенні привату по дорохо-богато? І бив кеди по 10 касам? Й так папіру ніц нема. Треба якось його вгадать намінять з справжніх грошей по кошерному курсу. Бо виженуть з клюбу 100-тисячників.
Судя по https://kurs.com.ua/, для получения бумаги в Привате курс один из худших. А самый кошерный, что не удивительно, в вышеупомянутом банчике семьи евреев. Правда, не факт, что в дополнение к курсу в нём есть и бумага.
его сегодня штормило, бумага в 9:30 нашлась, а уже в 11+ курс упал до 39,40 сейчас снова 40:30 загадка прям
cohan То був півень? Хтозна як воно було. Чи поміняли б. Я так в інтернеті недавно видивився що Укргаз по 40,4 купляв доляри. Сайт банку ні в яку не відкривався. Приперся, а вони по рівно 40 купляють, і каса на обід пішла і сервер банку не працює.
alex lem написав:cohan То був півень? Хтозна як воно було. Чи поміняли б. Я так в інтернеті недавно видивився що Укргаз по 40,4 купляв доляри. Сайт банку ні в яку не відкривався. Приперся, а вони по рівно 40 купляють, і каса на обід пішла і сервер банку не працює.
да, он да вот сегодня снова так же - с вечера светил 40.30, утром я не поехал, сейчас 39.80
Аваль поднял, в топе прям, 40.20, видимо скупает под кто там у него выводит после ОвДП