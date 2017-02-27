Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:31
alex lem написав: cohan
То був півень?
Хтозна як воно було. Чи поміняли б. Я так в інтернеті недавно видивився що Укргаз по 40,4 купляв доляри. Сайт банку ні в яку не відкривався. Приперся, а вони по рівно 40 купляють, і каса на обід пішла і сервер банку не працює.
да, он
да вот сегодня снова так же - с вечера светил 40.30, утром я не поехал, сейчас 39.80
Аваль поднял, в топе прям, 40.20,
видимо скупает под кто там у него выводит после ОвДП
cohan
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:53
Запорожье
40,40/40,70
39,10/39,60
забрал шародепо из аккорда, выдали синими, и сотку по доллару
у нас света нет...
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Додано: Чет 03 лис, 2022 12:38
edvardd написав:
Запорожье
40,40/40,70
39,10/39,60
забрал шародепо из аккорда, выдали синими, и сотку по доллару
у нас света нет...
Мне на Пушкина и товарищу тоже по 58 дол единичками дали . Номера подряд.Сдали сотки рядом по 40.50
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Додано: Чет 03 лис, 2022 12:56
Danik написав:
ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3,75-4%
Чергове підтвердження мого давнього прогнозу, що Є капець.
Зараз ECB - 2,00%, FED - 4,00%, різниця в 2 рази, Карле!
Є знову наближається до 0,97 і я очікую подальшого зниження, й воно триватиме довго
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Додано: Чет 03 лис, 2022 13:54
cohan написав:
Аваль поднял, в топе прям, 40.20,
видимо скупает под кто там у него выводит после ОвДП
Полтава-банк підняв прийом до 40,3, реальна можливість невідома
Visky
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:51
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Додано: Чет 03 лис, 2022 15:04
edvardd написав:
Запорожье
40,40/40,70
39,10/39,60
забрал шародепо из аккорда, выдали синими, и сотку по доллару
у нас света нет...
пошёл откат
40,30/40,60
39,00/39,50
edvardd
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Додано: Чет 03 лис, 2022 15:09
edvardd написав:
пошёл откат
40,30/40,60
39,00/39,50
Жаль. Еще бы пару дней продержался
Investor_K
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Додано: Чет 03 лис, 2022 15:09
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,40/40,70
39,10/39,60
забрал шародепо из аккорда, выдали синими, и сотку по доллару
у нас света нет...
пошёл откат
40,30/40,60
39,00/39,50
Такая ситуация уже третий день. Утром подъем , обед вниз, вечер немного подъём
Получается 40,30 - 40,40 на приём
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