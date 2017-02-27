alex lem написав:cohan То був півень? Хтозна як воно було. Чи поміняли б. Я так в інтернеті недавно видивився що Укргаз по 40,4 купляв доляри. Сайт банку ні в яку не відкривався. Приперся, а вони по рівно 40 купляють, і каса на обід пішла і сервер банку не працює.
да, он да вот сегодня снова так же - с вечера светил 40.30, утром я не поехал, сейчас 39.80
Аваль поднял, в топе прям, 40.20, видимо скупает под кто там у него выводит после ОвДП
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................03.11.2022...........04.11.2022 дата розрахунку...............02.11.2022............03.11.2022 Євро..................................36,2194.................35,6288...-1.63% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9743 (в пятницу 0.9905)
Индекс доллара DXY в 15-00 113.10 (в пятницу 111.14) Вчера вечером доллар резко вырос, за ночь слегка откатился, а с раннего утра продолжил интенсивный рост. Этот рост выглядит слишком резким для реакции на повышение ставки, которое было вполне ожидаемым.
Вслед за США Банк Англии также объявил о повышении базовой процентной ставку с 2,25% до 3% годовых. Суровые гонки.