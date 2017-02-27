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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10100101011010210103>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 2
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38,50-40,00
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40,00-40,50
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0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
50%
1
41,50-42,00
50%
1
42,00-42,50
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Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:31

  alex lem написав:cohan То був півень?
Хтозна як воно було. Чи поміняли б. Я так в інтернеті недавно видивився що Укргаз по 40,4 купляв доляри. Сайт банку ні в яку не відкривався. Приперся, а вони по рівно 40 купляють, і каса на обід пішла і сервер банку не працює.


да, он
да вот сегодня снова так же - с вечера светил 40.30, утром я не поехал, сейчас 39.80

Аваль поднял, в топе прям, 40.20,
видимо скупает под кто там у него выводит после ОвДП
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:53

Запорожье
40,40/40,70
39,10/39,60
забрал шародепо из аккорда, выдали синими, и сотку по доллару :shock:
у нас света нет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:38

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,70
39,10/39,60
забрал шародепо из аккорда, выдали синими, и сотку по доллару :shock:
у нас света нет...


Мне на Пушкина и товарищу тоже по 58 дол единичками дали . Номера подряд.Сдали сотки рядом по 40.50
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:56

  Danik написав:ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3,75-4%
Чергове підтвердження мого давнього прогнозу, що Є капець.
Зараз ECB - 2,00%, FED - 4,00%, різниця в 2 рази, Карле!
Є знову наближається до 0,97 і я очікую подальшого зниження, й воно триватиме довго
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:54

  cohan написав:Аваль поднял, в топе прям, 40.20,
видимо скупает под кто там у него выводит после ОвДП

Полтава-банк підняв прийом до 40,3, реальна можливість невідома
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:04

  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,70
39,10/39,60
забрал шародепо из аккорда, выдали синими, и сотку по доллару :shock:
у нас света нет...

пошёл откат
40,30/40,60
39,00/39,50
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:пошёл откат
40,30/40,60
39,00/39,50

Жаль. Еще бы пару дней продержался
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:09

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,70
39,10/39,60
забрал шародепо из аккорда, выдали синими, и сотку по доллару :shock:
у нас света нет...

пошёл откат
40,30/40,60
39,00/39,50

Такая ситуация уже третий день. Утром подъем , обед вниз, вечер немного подъём
Получается в среднем в течении дня 40,30 - 40,40 на приём
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:36

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................03.11.2022...........04.11.2022
дата розрахунку...............02.11.2022............03.11.2022
Євро..................................36,2194.................35,6288...-1.63%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9743 (в пятницу 0.9905)

Индекс доллара DXY в 15-00 113.10 (в пятницу 111.14)
Вчера вечером доллар резко вырос, за ночь слегка откатился, а с раннего утра продолжил интенсивный рост. Этот рост выглядит слишком резким для реакции на повышение ставки, которое было вполне ожидаемым.

Вслед за США Банк Англии также объявил о повышении базовой процентной ставку с 2,25% до 3% годовых.
Суровые гонки.
Сибарит
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