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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10100101011010210103

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 2
Менше 37,00
0
0
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
50%
1
41,50-42,00
50%
1
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:51

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,70
39,10/39,60
забрал шародепо из аккорда, выдали синими, и сотку по доллару :shock:
у нас света нет...

пошёл откат
40,30/40,60
39,00/39,50

дышим, света нет шестой час...
40,35/40,65
39,00/39,50
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:11

Прогноз курсу валют на листопад 2022, як світові події можуть вплинути на курс
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:23

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7655 об обязанности по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк. Документ в целом поддержали 249 депутатов.
Железняк пояснил, что теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос:
3 минимальные зарплаты - за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; 1 минимальная зарплата в населенном пункте, численность которого менее 50 тыс. жителей. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
Yuri_Z
 
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