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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 лис, 2022 15:51
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,40/40,70
39,10/39,60
забрал шародепо из аккорда, выдали синими, и сотку по доллару
у нас света нет...
пошёл откат
40,30/40,60
39,00/39,50
дышим, света нет шестой час...
40,35/40,65
39,00/39,50
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Додано: Чет 03 лис, 2022 16:11
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Додано: Чет 03 лис, 2022 16:23
Верховная Рада приняла в целом законопроект №7655 об обязанности по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк. Документ в целом поддержали 249 депутатов.
Железняк пояснил, что теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос:
3 минимальные зарплаты - за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; 1 минимальная зарплата в населенном пункте, численность которого менее 50 тыс. жителей. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
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