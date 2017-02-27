Верховная Рада приняла в целом законопроект №7655 об обязанности по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк. Документ в целом поддержали 249 депутатов. Железняк пояснил, что теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос: 3 минимальные зарплаты - за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; 1 минимальная зарплата в населенном пункте, численность которого менее 50 тыс. жителей. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
Danik написав:ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3,75-4%
Чергове підтвердження мого давнього прогнозу, що Є капець. Зараз ECB - 2,00%, FED - 4,00%, різниця в 2 рази, Карле! Є знову наближається до 0,97 і я очікую подальшого зниження, й воно триватиме довго
відповідь Британії
Банк Англії підвищив ключову ставку до максимуму з 2008 року
Банк Англії на засіданні 2 листопада підвищив ключову ставку на 0,75 в.п. до 3% у рамках мети з досягнення цілі щодо інфляції в 2%.
Про це йдеться у заяві регулятора.
Зазначається, що Комітет з монетарної політики Центробанку більшістю голосів проголосував за підвищення ставки на 0,75 в.п. - до 3%.
Один член Комітету виступав за підвищення ставки на 0,5 в.п. - до 2,75%, ще один - віддав перевагу підвищенню ставки на 0,25 в.п., до 2,5%. Підкреслюється, що оновлені прогнози Комітету щодо активності та інфляції описують дуже складні перспективи для економіки Великої Британії..
Центробанк попередив, що економіка Великої Британії зіштовхується з "дуже складними перспективами" і сповільнюється через "вищі ціни на енергоносії та істотно жорсткіші фінансові умови".
Банк Англії оцінив зниження ВВП країни в третьому кварталі в 0,5%, зазначивши, що рецесія в економіці триватиме до середини 2024 року - це довше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.
Підвищення ставки відразу на 75 базисних пунктів стало найбільшим за 33 роки. Проте ринки очікували, що підвищення буде ще більш значним - до 4,75%, пише Reuters.
Ставка Банку Англії у 3% є максимальною за останні 14 років.
У вересні зростання споживчих цін у Великій Британії становило 10,1%, у четвертому кварталі, за прогнозом Банку Англії, підніметься до 11%.
При цьому базова інфляція, яка виключає волатильність цін на енергоносії та продукти харчування, становить 6,5%, а регулярна заробітна плата в приватному секторі зростає такими темпами, яких не було понад 20 років: номінальне річне зростання зарплат у приватному секторі у другому кварталі становило 6,2%.
cohan написав:вот сегодня снова так же - с вечера светил 40.30, утром я не поехал, сейчас 39.80
Аваль поднял, в топе прям, 40.20, видимо скупает под кто там у него выводит после ОвДП
Я зранку на сайті півня дивився було 39 с копійками на прийом. А зараз 40.30. Що вони чудять? https://bank.com.ua/ru/currency-metals-rates Якби по 40.3 поперся б через все місто. Так на моїй стороні світла не було. І невідомо в банку чи був.
Верховная Рада приняла в целом законопроект №7655 об обязанности по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк. Документ в целом поддержали 249 депутатов. Железняк пояснил, что теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос: 3 минимальные зарплаты - за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; 1 минимальная зарплата в населенном пункте, численность которого менее 50 тыс. жителей. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
Будок обміну по магазинам понаставляли. Сидять в вікнах з курсом долара покупка 39 продаж 43 , берега погубили. Може хоч будуть щось божеське писать, якось робить а не дураків чекать.
Верховная Рада приняла в целом законопроект №7655... теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос: 3 минимальные зарплаты - за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; .. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
для Киева 55грн/день с киоска.. при существующих спредах 200 долл перевернуть, или 100 евро
alex lem написав:Будок обміну по магазинам понаставляли. Сидять в вікнах з курсом долара покупка 39 продаж 43 , берега погубили. Може хоч будуть щось божеське писать, якось робить а не дураків чекать.
А вы думаете, если их станет меньше, то курс стабилизируется??? Оказывается у нас проблема с курсом из за обменников)). Кто реально занимается бизнесом, то не бегает по обмененикам, а в чате сообщает своему миняле, сколько надо и когда подьедет. С улицы это копейки, на кофе, основные клиенты покупают и продают не с окошка на улицах.))
Игорь Алексеевич Я й не казав що проблеми від обмінок. А в їх не ринковому курсі. А так будуть може намагатися робить на обороті. Просто пересічні думаю не їздять по мінялам здать сотку? Родичі десь по Італіях старих підмивають і пришлють трохи справжніх грошей за квартиру заплатить та поїсти купить.
Верховная Рада приняла в целом законопроект №7655... теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос: 3 минимальные зарплаты - за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; .. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
Просто выживают более слабых конкурентов, мелкие обменки могут и закрыться.