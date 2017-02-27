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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10101101021010310104>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 12
Менше 37,00
8%
1
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
8%
1
38,50-40,00
17%
2
40,00-40,50
17%
2
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
17%
2
41,50-42,00
17%
2
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
8%
1
Більше 45,00
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:51

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,40/40,70
39,10/39,60
забрал шародепо из аккорда, выдали синими, и сотку по доллару :shock:
у нас света нет...

пошёл откат
40,30/40,60
39,00/39,50

дышим, света нет шестой час...
40,35/40,65
39,00/39,50
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:11

Прогноз курсу валют на листопад 2022, як світові події можуть вплинути на курс
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:23

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7655 об обязанности по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк. Документ в целом поддержали 249 депутатов.
Железняк пояснил, что теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос:
3 минимальные зарплаты - за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; 1 минимальная зарплата в населенном пункте, численность которого менее 50 тыс. жителей. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:14

  Visky написав:
  Danik написав:ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3,75-4%
Чергове підтвердження мого давнього прогнозу, що Є капець.
Зараз ECB - 2,00%, FED - 4,00%, різниця в 2 рази, Карле!
Є знову наближається до 0,97 і я очікую подальшого зниження, й воно триватиме довго


відповідь Британії 8)

Банк Англії підвищив ключову ставку до максимуму з 2008 року

Банк Англії на засіданні 2 листопада підвищив ключову ставку на 0,75 в.п. до 3% у рамках мети з досягнення цілі щодо інфляції в 2%.

Про це йдеться у заяві регулятора.

Зазначається, що Комітет з монетарної політики Центробанку більшістю голосів проголосував за підвищення ставки на 0,75 в.п. - до 3%.

Один член Комітету виступав за підвищення ставки на 0,5 в.п. - до 2,75%, ще один - віддав перевагу підвищенню ставки на 0,25 в.п., до 2,5%.

Підкреслюється, що оновлені прогнози Комітету щодо активності та інфляції описують дуже складні перспективи для економіки Великої Британії..

Центробанк попередив, що економіка Великої Британії зіштовхується з "дуже складними перспективами" і сповільнюється через "вищі ціни на енергоносії та істотно жорсткіші фінансові умови".

Банк Англії оцінив зниження ВВП країни в третьому кварталі в 0,5%, зазначивши, що рецесія в економіці триватиме до середини 2024 року - це довше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.

Підвищення ставки відразу на 75 базисних пунктів стало найбільшим за 33 роки. Проте ринки очікували, що підвищення буде ще більш значним - до 4,75%, пише Reuters.

Ставка Банку Англії у 3% є максимальною за останні 14 років.

У вересні зростання споживчих цін у Великій Британії становило 10,1%, у четвертому кварталі, за прогнозом Банку Англії, підніметься до 11%.

При цьому базова інфляція, яка виключає волатильність цін на енергоносії та продукти харчування, становить 6,5%, а регулярна заробітна плата в приватному секторі зростає такими темпами, яких не було понад 20 років: номінальне річне зростання зарплат у приватному секторі у другому кварталі становило 6,2%.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:17

  cohan написав:вот сегодня снова так же - с вечера светил 40.30, утром я не поехал, сейчас 39.80

Аваль поднял, в топе прям, 40.20,
видимо скупает под кто там у него выводит после ОвДП

Я зранку на сайті півня дивився було 39 с копійками на прийом. А зараз 40.30. Що вони чудять?
https://bank.com.ua/ru/currency-metals-rates
Якби по 40.3 поперся б через все місто. :D Так на моїй стороні світла не було. І невідомо в банку чи був.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:33

  Yuri_Z написав:
Верховная Рада приняла в целом законопроект №7655 об обязанности по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк. Документ в целом поддержали 249 депутатов.
Железняк пояснил, что теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос:
3 минимальные зарплаты - за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; 1 минимальная зарплата в населенном пункте, численность которого менее 50 тыс. жителей. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Будок обміну по магазинам понаставляли. Сидять в вікнах з курсом долара покупка 39 продаж 43 , берега погубили. Може хоч будуть щось божеське писать, якось робить а не дураків чекать.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:35

  Yuri_Z написав:
Верховная Рада приняла в целом законопроект №7655... теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос:
3 минимальные зарплаты - за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; .. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

для Киева 55грн/день с киоска.. при существующих спредах 200 долл перевернуть, или 100 евро
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Будок обміну по магазинам понаставляли. Сидять в вікнах з курсом долара покупка 39 продаж 43 , берега погубили. Може хоч будуть щось божеське писать, якось робить а не дураків чекать.

А вы думаете, если их станет меньше, то курс стабилизируется??? Оказывается у нас проблема с курсом из за обменников)). Кто реально занимается бизнесом, то не бегает по обмененикам, а в чате сообщает своему миняле, сколько надо и когда подьедет.
С улицы это копейки, на кофе, основные клиенты покупают и продают не с окошка на улицах.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:04

Игорь Алексеевич Я й не казав що проблеми від обмінок. А в їх не ринковому курсі. А так будуть може намагатися робить на обороті.
Просто пересічні думаю не їздять по мінялам здать сотку? :wink: Родичі десь по Італіях старих підмивають і пришлють трохи справжніх грошей за квартиру заплатить та поїсти купить.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:08

  Yuri_Z написав:
Верховная Рада приняла в целом законопроект №7655... теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос:
3 минимальные зарплаты - за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; .. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.


Просто выживают более слабых конкурентов, мелкие обменки могут и закрыться.
jerua
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