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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10101101021010310104

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 19
Менше 37,00
5%
1
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
11%
2
38,50-40,00
16%
3
40,00-40,50
16%
3
40,50-41,00
5%
1
41,00-41,50
11%
2
41,50-42,00
21%
4
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
5%
1
Більше 45,00
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jerua написав:Просто выживают более слабых конкурентов, мелкие обменки могут и закрыться.
Что бы это не привело опять к менялам на базарах, где дал сотку, а получил обратно скрученную единичку
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Клаус написав:для Киева 55грн/день с киоска.. при существующих спредах 200 долл перевернуть, или 100 евро


у евро какие-то особенные спреды? Сейчас евро в паритете. Если 200 баксов, то и 200 евро аналогично.
jerua
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