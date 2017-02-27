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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10101101021010310104

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 49
Менше 37,00
4%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
4%
2
38,50-40,00
10%
5
40,00-40,50
18%
9
40,50-41,00
12%
6
41,00-41,50
10%
5
41,50-42,00
20%
10
42,00-42,50
10%
5
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
1
Більше 45,00
8%
4
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jerua написав:Просто выживают более слабых конкурентов, мелкие обменки могут и закрыться.
Что бы это не привело опять к менялам на базарах, где дал сотку, а получил обратно скрученную единичку
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Клаус написав:для Киева 55грн/день с киоска.. при существующих спредах 200 долл перевернуть, или 100 евро


у евро какие-то особенные спреды? Сейчас евро в паритете. Если 200 баксов, то и 200 евро аналогично.
jerua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 05:30

  jerua написав:
  Клаус написав:для Киева 55грн/день с киоска.. при существующих спредах 200 долл перевернуть, или 100 евро


у евро какие-то особенные спреды? Сейчас евро в паритете. Если 200 баксов, то и 200 евро аналогично.

по євро спред зазвичай більший, хоча і не в 2 рази.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:41

Запорожье
40,30/40,50
39,10/39,50
падаем, утром были приёмы 40,35 и 40,40(синие)
поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к
edvardd
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