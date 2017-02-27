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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:10
jerua написав:
Просто выживают более слабых конкурентов, мелкие обменки могут и закрыться.
Что бы это не привело опять к менялам на базарах, где дал сотку, а получил обратно скрученную единичку
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Додано: Чет 03 лис, 2022 18:11
Клаус написав:
для Киева 55грн/день с киоска.. при существующих спредах 200 долл перевернуть, или 100 евро
у евро какие-то особенные спреды? Сейчас евро в паритете. Если 200 баксов, то и 200 евро аналогично.
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jerua
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 05:30
jerua написав: Клаус написав:
для Киева 55грн/день с киоска.. при существующих спредах 200 долл перевернуть, или 100 евро
у евро какие-то особенные спреды? Сейчас евро в паритете. Если 200 баксов, то и 200 евро аналогично.
по євро спред зазвичай більший, хоча і не в 2 рази.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:41
Запорожье
40,30/40,50
39,10/39,50
падаем, утром были приёмы 40,35 и 40,40(синие)
поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к
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Vic
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