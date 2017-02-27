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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10102101031010410105>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 56
Менше 37,00
4%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
4%
2
38,50-40,00
11%
6
40,00-40,50
18%
10
40,50-41,00
13%
7
41,00-41,50
11%
6
41,50-42,00
18%
10
42,00-42,50
11%
6
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
4%
2
Більше 45,00
7%
4
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jerua написав:Просто выживают более слабых конкурентов, мелкие обменки могут и закрыться.
Что бы это не привело опять к менялам на базарах, где дал сотку, а получил обратно скрученную единичку
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Клаус написав:для Киева 55грн/день с киоска.. при существующих спредах 200 долл перевернуть, или 100 евро


у евро какие-то особенные спреды? Сейчас евро в паритете. Если 200 баксов, то и 200 евро аналогично.
jerua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 05:30

  jerua написав:
  Клаус написав:для Киева 55грн/день с киоска.. при существующих спредах 200 долл перевернуть, или 100 евро


у евро какие-то особенные спреды? Сейчас евро в паритете. Если 200 баксов, то и 200 евро аналогично.

по євро спред зазвичай більший, хоча і не в 2 рази.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:41

Запорожье
40,30/40,50
39,10/39,50
падаем, утром были приёмы 40,35 и 40,40(синие)
поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:32

  edvardd написав:Запорожье
40,30/40,50
39,10/39,50
падаем, утром были приёмы 40,35 и 40,40(синие)
поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к

40,35/40,55
39,15/39,55
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:28

  sergey_sryvkin написав:
  edvardd написав:вчера было 40,50/40,80, на рост непохоже...

Кам'янське ПОВ
вчора було 40,00/40,50
сьогодні 40,30/40,50

здав на конвертдепо...

Кам'янське ПОВ
вчора і сьогодні було 40,25(27)/40,45(40)

здав на конвертдепо...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:29

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................04.11.2022...........07.11.2022
дата розрахунку................03.11.2022............04.11.2022
Євро...................................35,6288.................35,9817...+0.99%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9840 (в пятницу 0.9743)

Индекс доллара DXY в 15-00 111.81 (в пятницу 113.10)
Теперь снова вниз. Чуть менее резко, но весьма ощутимо. За последние 30 минут движение ощутимо ускорилось. Рынки продолжает штормить.
Мы во времена свободного курса жаловались на отсутствие стабильности, но такая динамика нам и не снилась.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:21

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Євро.....35,9817...+0.99%

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9840 (в пятницу 0.9743)

Индекс доллара DXY в 15-00 111.81 (в пятницу 113.10)
Теперь снова вниз. Чуть менее резко, но весьма ощутимо. За последние 30 минут движение ощутимо ускорилось.
тьху... :( опять я не успел евры за недорого прикупить...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:25

  sergey_sryvkin написав:
  sergey_sryvkin написав:
  edvardd написав:вчера было 40,50/40,80, на рост непохоже...

Кам'янське ПОВ
вчора було 40,00/40,50
сьогодні 40,30/40,50

здав на конвертдепо...

Кам'янське ПОВ
вчора і сьогодні було 40,25(27)/40,45(40)

здав на конвертдепо...
цікаво, хто в ваших ПОВах бакси розкупає - місцеві пролетарі? чи багато переселенців?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:18

  edvardd написав:поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к
Хотел бы спросить у уважаемых форумчан:
Господа, какой у вас лимит размещения денег в конверт-депо?
У меня там уже почти 30% капитала - это много или нормально
и можно ещё подкинуть дровишек?!
Что скажете?
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