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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10102101031010410105

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 61
Менше 37,00
3%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
2
38,50-40,00
10%
6
40,00-40,50
18%
11
40,50-41,00
13%
8
41,00-41,50
11%
7
41,50-42,00
16%
10
42,00-42,50
10%
6
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
8%
5
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:27

  asti написав:
  edvardd написав:поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к
Хотел бы спросить у уважаемых форумчан:
Господа, какой у вас лимит размещения денег в конверт-депо?
У меня там уже почти 30% капитала - это много или нормально
и можно ещё подкинуть дровишек?!
Что скажете?

Підкинь краще на Повернись Живим чи Притулі...
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:09

  flysoulfly написав:
  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Євро.....35,9817...+0.99%

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9840 (в пятницу 0.9743)

Индекс доллара DXY в 15-00 111.81 (в пятницу 113.10)
Теперь снова вниз. Чуть менее резко, но весьма ощутимо. За последние 30 минут движение ощутимо ускорилось.
тьху... :( опять я не успел евры за недорого прикупить...


а что для Вас недорого? Вот в Укргазе прикупил по 36.52 чуток евро через апку на депозит - вот и думаю - дорого или нет? :D
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:14

greenback1996 Заспокойтесь, Є ще довго падатиме. Якщо витримка є, а нагальної потреби в Є нема, то і по 0,9 купите
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:38

  Visky написав:greenback1996 Заспокойтесь, Є ще довго падатиме. Якщо витримка є, а нагальної потреби в Є нема, то і по 0,9 купите


купую на вільну гривню періодично по 36-36.5 через депо... прогадав чи ні - покаже час. Долара в корзині повно, а євро тільки 20% від загалу
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:08

  Amat написав:О, пришпильно.

Я можу продати бакс по 40,75 і купити еврік по 40,65
Нарешті.

Ви можете навіть краще це провернути!😂
Qwerty
 
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