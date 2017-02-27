|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:27
asti написав: edvardd написав:
поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к
Хотел бы спросить у уважаемых форумчан:
Господа, какой у вас лимит размещения денег в конверт-депо?
У меня там уже почти 30% капитала - это много или нормально
и можно ещё подкинуть дровишек?!
Что скажете?
Підкинь краще на Повернись Живим чи Притулі...
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4550
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 1688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:09
flysoulfly написав: Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Євро.....35,9817
...+0.99%
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9840
(в пятницу 0.9743)
Индекс доллара DXY в 15-00 111.81
(в пятницу 113.10)
Теперь снова вниз. Чуть менее резко, но весьма ощутимо. За последние 30 минут движение ощутимо ускорилось.
тьху...
опять я не успел евры за недорого прикупить...
а что для Вас недорого? Вот в Укргазе прикупил по 36.52 чуток евро через апку на депозит - вот и думаю - дорого или нет?
-
greenback1996
-
-
- Повідомлень: 187
- З нами з: 26.07.18
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:14
greenback1996 Заспокойтесь, Є ще довго падатиме. Якщо витримка є, а нагальної потреби в Є нема, то і по 0,9 купите
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 995
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:38
Visky написав:greenback1996
Заспокойтесь, Є ще довго падатиме. Якщо витримка є, а нагальної потреби в Є нема, то і по 0,9 купите
купую на вільну гривню періодично по 36-36.5 через депо... прогадав чи ні - покаже час. Долара в корзині повно, а євро тільки 20% від загалу
-
greenback1996
-
-
- Повідомлень: 187
- З нами з: 26.07.18
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:08
Amat написав:
О, пришпильно.
Я можу продати бакс по 40,75 і купити еврік по 40,65
Нарешті.
Ви можете навіть краще це провернути!😂
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2700
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 659 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31438
|35216821
|
|
|1697
|12591043
|
|
|7975
|22868494
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|