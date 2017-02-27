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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10102101031010410105

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 66
Менше 37,00
3%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
2
38,50-40,00
9%
6
40,00-40,50
17%
11
40,50-41,00
14%
9
41,00-41,50
12%
8
41,50-42,00
18%
12
42,00-42,50
9%
6
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:27

  asti написав:
  edvardd написав:поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к
Хотел бы спросить у уважаемых форумчан:
Господа, какой у вас лимит размещения денег в конверт-депо?
У меня там уже почти 30% капитала - это много или нормально
и можно ещё подкинуть дровишек?!
Что скажете?

Підкинь краще на Повернись Живим чи Притулі...
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:09

  flysoulfly написав:
  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Євро.....35,9817...+0.99%

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9840 (в пятницу 0.9743)

Индекс доллара DXY в 15-00 111.81 (в пятницу 113.10)
Теперь снова вниз. Чуть менее резко, но весьма ощутимо. За последние 30 минут движение ощутимо ускорилось.
тьху... :( опять я не успел евры за недорого прикупить...


а что для Вас недорого? Вот в Укргазе прикупил по 36.52 чуток евро через апку на депозит - вот и думаю - дорого или нет? :D
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:14

greenback1996 Заспокойтесь, Є ще довго падатиме. Якщо витримка є, а нагальної потреби в Є нема, то і по 0,9 купите
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:38

  Visky написав:greenback1996 Заспокойтесь, Є ще довго падатиме. Якщо витримка є, а нагальної потреби в Є нема, то і по 0,9 купите


купую на вільну гривню періодично по 36-36.5 через депо... прогадав чи ні - покаже час. Долара в корзині повно, а євро тільки 20% від загалу
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:08

  Amat написав:О, пришпильно.

Я можу продати бакс по 40,75 і купити еврік по 40,65
Нарешті.

Ви можете навіть краще це провернути!😂
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:21

  2daphne написав:
  барабашов написав:
  2daphne написав:
До понеділка можемо і 40.50 помацати.
Я вже пояснювала,що ринку треба трохи відкупитися ,закласти гривню в долар подешевше для ривка після 7-8 серпня на 43-45.
По євро в вересні буде дно цього року .

Если 9-10 сентября не будет ни 43, ни 45 - что съедите, шляпу, галстук???

Після 7-8 вересня не означає ,що це буде одразу . Ціль на вересень 43-45 . До кінця року 50. Готуйте капелюха. :lol:

Мадам, ви брєділі! Нема нічого з прогнозованого! І не буде до кінця року! Капелюхом не вдавилися?!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:40

Модераторам

Шановні модератори, в опитанні: "Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?" прописано діапазон 50 коп, але є прикра невідповідність: діапазон 38,50-40,00, це 1,5 грн. Для коректності дослідження прошу замінити його на 3 відповідні з шагом 50 коп, а проголосувавшим за нього 6 колегам запропонувати переголосувати.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:22

  asti написав:
  edvardd написав:поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к
Хотел бы спросить у уважаемых форумчан:
Господа, какой у вас лимит размещения денег в конверт-депо?
У меня там уже почти 30% капитала - это много или нормально
и можно ещё подкинуть дровишек?!
Что скажете?

я би закинув всю вільну гривню, лишив би кеш на місяць, на всяк випадок, якщо не буде е.е. і не можливо буде розплатитися картами в магазинах та не працюватимуть банки, а тільки готівкою на базарі.

Щодо "крутити тверду валюту", тут бабка надвоє гадала.

Залежить від ваших активів.

Можна завантажити 10 банок, тоді максимум можна впихнути 3 ляма найкращої (ціла 2к квартирко біля метро на КРЖН за 80Куе).

https://fi202x.blogspot.com/2022/11/blog-post_4.html
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 04 лис, 2022 23:01, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:57

  asti написав:
  edvardd написав:поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к
Хотел бы спросить у уважаемых форумчан:
Господа, какой у вас лимит размещения денег в конверт-депо?
У меня там уже почти 30% капитала - это много или нормально
и можно ещё подкинуть дровишек?!
Что скажете?

Больше 10% не рискнул бы.
75stasstas75
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