edvardd написав:поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к
Хотел бы спросить у уважаемых форумчан: Господа, какой у вас лимит размещения денег в конверт-депо? У меня там уже почти 30% капитала - это много или нормально и можно ещё подкинуть дровишек?! Что скажете?
2daphne написав: До понеділка можемо і 40.50 помацати. Я вже пояснювала,що ринку треба трохи відкупитися ,закласти гривню в долар подешевше для ривка після 7-8 серпня на 43-45. По євро в вересні буде дно цього року .
Если 9-10 сентября не будет ни 43, ни 45 - что съедите, шляпу, галстук???
Після 7-8 вересня не означає ,що це буде одразу . Ціль на вересень 43-45 . До кінця року 50. Готуйте капелюха.
Мадам, ви брєділі! Нема нічого з прогнозованого! І не буде до кінця року! Капелюхом не вдавилися?!
Шановні модератори, в опитанні: "Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?" прописано діапазон 50 коп, але є прикра невідповідність: діапазон 38,50-40,00, це 1,5 грн. Для коректності дослідження прошу замінити його на 3 відповідні з шагом 50 коп, а проголосувавшим за нього 6 колегам запропонувати переголосувати.
edvardd написав:поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к
Хотел бы спросить у уважаемых форумчан: Господа, какой у вас лимит размещения денег в конверт-депо? У меня там уже почти 30% капитала - это много или нормально и можно ещё подкинуть дровишек?! Что скажете?
я би закинув всю вільну гривню, лишив би кеш на місяць, на всяк випадок, якщо не буде е.е. і не можливо буде розплатитися картами в магазинах та не працюватимуть банки, а тільки готівкою на базарі.
Щодо "крутити тверду валюту", тут бабка надвоє гадала.
Залежить від ваших активів.
Можна завантажити 10 банок, тоді максимум можна впихнути 3 ляма найкращої (ціла 2к квартирко біля метро на КРЖН за 80Куе).
edvardd написав:поменял 1800 баксов на 2000 евро, через клуб 100к
Хотел бы спросить у уважаемых форумчан: Господа, какой у вас лимит размещения денег в конверт-депо? У меня там уже почти 30% капитала - это много или нормально и можно ещё подкинуть дровишек?! Что скажете?