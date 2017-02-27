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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10103101041010510106

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 74
Менше 37,00
3%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
2
38,50-40,00
8%
6
40,00-40,50
19%
14
40,50-41,00
12%
9
41,00-41,50
12%
9
41,50-42,00
18%
13
42,00-42,50
8%
6
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
3%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
11%
8
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 12:56

НБУ припинив екстрене рефінансування через надлишок грошей у банках

https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-pripini ... 44982.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 13:36

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edvardd
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  #<1 ... 10103101041010510106
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