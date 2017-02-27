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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10103101041010510106

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 78
Менше 37,00
3%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
3%
2
38,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
14
40,50-41,00
13%
10
41,00-41,50
13%
10
41,50-42,00
18%
14
42,00-42,50
8%
6
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
3%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
10%
8
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 12:56

НБУ припинив екстрене рефінансування через надлишок грошей у банках

https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-pripini ... 44982.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 13:36

Запорожье
40,45/40,60
39,40/39,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 16:17

Смягчение валютных ограничений

НБУ объявил о смягчении валютных ограничений.
Коротко для ленивых:
- расширен список товаров оборонного назначения, для которых не действуют исключения из запретов;
- банкам разрешено предоставлять тендерные гарантии по внешнеторговым операциям;
- благотворительным фондам разрешено покупать валюту при наличии собственной.

Про изменения в выдаче рефинанса уже написали до меня.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:05

Очікую на подальше зростання курсу. Завтра - зовсім трохи-трошки теж вгору.
Visky
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