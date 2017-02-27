Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 лис, 2022 12:56
НБУ припинив екстрене рефінансування через надлишок грошей у банках https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-pripini ... 44982.html
Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 05 лис, 2022 13:36
Запорожье
40,45/40,60 39,40/39,80
edvardd
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Додано: Суб 05 лис, 2022 16:17
НБУ объявил о смягчении валютных ограничений
.
Коротко для ленивых:
- расширен список товаров оборонного назначения, для которых не действуют исключения из запретов;
-
банкам разрешено предоставлять тендерные гарантии по внешнеторговым операциям;
- благотворительным фондам разрешено покупать валюту при наличии собственной.
Про изменения в выдаче рефинанса уже написали до меня.
Сибарит
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Додано: Суб 05 лис, 2022 18:05
Очікую на подальше зростання курсу. Завтра - зовсім трохи-трошки теж вгору.
Visky
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