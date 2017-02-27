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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 лис, 2022 12:56
НБУ припинив екстрене рефінансування через надлишок грошей у банках
Додано: Суб 05 лис, 2022 16:17
Смягчение валютных ограничений
Коротко для ленивых:
- расширен список товаров оборонного назначения, для которых не действуют исключения из запретов;
- банкам разрешено предоставлять тендерные гарантии по внешнеторговым операциям;
- благотворительным фондам разрешено покупать валюту при наличии собственной.
Про изменения в выдаче рефинанса уже написали до меня.
Додано: Суб 05 лис, 2022 18:05
Очікую на подальше зростання курсу. Завтра - зовсім трохи-трошки теж вгору.
Додано: Суб 05 лис, 2022 20:07
Бачу, щось мало дописів сьогодні? Ану вдаримо на пару сторін
Додано: Суб 05 лис, 2022 20:42
Я теж, і вже починаю трохи жаліти що у вівторок відкрив у Тасі чергове конвертдепо, хоча визнаю, сумнівався - можливо краще купити бакс у Приваті по 39,8 а потім здати дорожче через тиждень наприклад і вже з тієї гривні відкрити депозит.
Сиджу, значить, у відділенні вирішую що робити і поки я сидів одна людина прийшла відкривати депо, потім інша...
От я і подумав, Бог з ним, з тим Приватом, не хочу знову бігати по відділенням, полювати на зелену готівку. Махнув рукою тай кажу менеджеру: оформлюйте!
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