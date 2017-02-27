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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 лис, 2022 12:56
НБУ припинив екстрене рефінансування через надлишок грошей у банках
Додано: Суб 05 лис, 2022 16:17
Смягчение валютных ограничений
Коротко для ленивых:
- расширен список товаров оборонного назначения, для которых не действуют исключения из запретов;
- банкам разрешено предоставлять тендерные гарантии по внешнеторговым операциям;
- благотворительным фондам разрешено покупать валюту при наличии собственной.
Про изменения в выдаче рефинанса уже написали до меня.
Додано: Суб 05 лис, 2022 18:05
Очікую на подальше зростання курсу. Завтра - зовсім трохи-трошки теж вгору.
Додано: Суб 05 лис, 2022 20:07
Бачу, щось мало дописів сьогодні? Ану вдаримо на пару сторін
Додано: Суб 05 лис, 2022 20:42
Я теж, і вже починаю трохи жаліти що у вівторок відкрив у Тасі чергове конвертдепо, хоча визнаю, сумнівався - можливо краще купити бакс у Приваті по 39,8 а потім здати дорожче через тиждень наприклад і вже з тієї гривні відкрити депозит.
Сиджу, значить, у відділенні вирішую що робити і поки я сидів одна людина прийшла відкривати депо, потім інша...
От я і подумав, Бог з ним, з тим Приватом, не хочу знову бігати по відділенням, полювати на зелену готівку. Махнув рукою тай кажу менеджеру: оформлюйте!
Додано: Суб 05 лис, 2022 21:09
Добрый вечер всем .
Здоровья и Удачи !
.......я так понял ,что "успих" уже допросы устраивает .))))
Наглый и" охреневший" тип.
Я бы вам посоветовал,"успих", обратиться к философии .
Я уверен , что вы этого не сделаете , но все таки, хотя бы поверхностно, ознакомтесь с трактатом Великого Иммануила Канта , " Критика практического разума ",Особенно с эмпирическими условиями .
Ваше пролетарское происхождение ПРЕТ из вас .
Вы бы поменьше писали свои "тяжелые" мысли
Заехал в город Прием 40,30 -40
Продажа 40,70 (покупал ).
Всем Огромное Уважение и Благодарность , +++.
Хоть почитать есть что .
Быть добру !
Семинарист холява .
Додано: Суб 05 лис, 2022 21:11
після того як ви описували тут схему як мрієте задонатити на армію (17+10) чути такі питання від вас трохи дивно.
Додано: Суб 05 лис, 2022 21:19
Ті, які ЗА ВАС воють в окопах - хочуть знати!
Ту схему тільки озвучив один солдат - ніхто її не "застосовував"!
Тож - не спригуйте і самі ЧЕСНО заявіть на весь форум, скільки задонатили?
От чомусь, на Київській гілці нерухомості - знайшовся форумчанин, який написав ЧІТКО!
А що - вам "слабо?"
Додано: Суб 05 лис, 2022 21:24
За крок до перевороту думок!©
Та бо все просто!(тобто - я не просто так підняв цю тему)
Бо просто заходиш в клЮб100К(конвертаційні депо) - а там щодня як не відкривають 100к, то знімають долярами 50К в еквіваленті...
І зразу - "крок до перевороту думок")))
- зубожіння?
- війна?
Де?
В кого?
А тут - я бачу реальні руїни!
Тут явно людям не до конвертдепо!
Тут(місцевим)- аби на хліб вистачило і взимку не замерзнути!
Тому - реально крок до перевороту думок!
п.с.
Ще й миші тут так хати "свердлять", що наче вони з сиру))
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