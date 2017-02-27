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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10104101051010610107>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 82
Менше 37,00
2%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
2%
2
38,50-40,00
11%
9
40,00-40,50
17%
14
40,50-41,00
12%
10
41,00-41,50
12%
10
41,50-42,00
18%
15
42,00-42,50
7%
6
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
2%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
4%
3
Більше 45,00
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 12:56

НБУ припинив екстрене рефінансування через надлишок грошей у банках

https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-pripini ... 44982.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 13:36

Запорожье
40,45/40,60
39,40/39,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 16:17

Смягчение валютных ограничений

НБУ объявил о смягчении валютных ограничений.
Коротко для ленивых:
- расширен список товаров оборонного назначения, для которых не действуют исключения из запретов;
- банкам разрешено предоставлять тендерные гарантии по внешнеторговым операциям;
- благотворительным фондам разрешено покупать валюту при наличии собственной.

Про изменения в выдаче рефинанса уже написали до меня.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:05

Очікую на подальше зростання курсу. Завтра - зовсім трохи-трошки теж вгору.
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:07

Бачу, щось мало дописів сьогодні? Ану вдаримо на пару сторін

  Investor_K написав:Примат сьогодні зранку відкрив на 100К

А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?

І ці питання - то для всіх! ;)
Тож - є сміливці/спражні патріоти?

Не словом, а ділом - є такі? :wink:

Сміливо! 8)
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:42

  Visky написав:Очікую на подальше зростання курсу.
Я теж, і вже починаю трохи жаліти що у вівторок відкрив у Тасі чергове конвертдепо, хоча визнаю, сумнівався - можливо краще купити бакс у Приваті по 39,8 а потім здати дорожче через тиждень наприклад і вже з тієї гривні відкрити депозит.
Сиджу, значить, у відділенні вирішую що робити і поки я сидів одна людина прийшла відкривати депо, потім інша...
От я і подумав, Бог з ним, з тим Приватом, не хочу знову бігати по відділенням, полювати на зелену готівку. Махнув рукою тай кажу менеджеру: оформлюйте!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:09

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Примат сьогодні зранку відкрив на 100К

А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?

І ці питання - то для всіх! ;)
Тож - є сміливці/спражні патріоти?

Не словом, а ділом - є такі? :wink:

Сміливо! 8)


Добрый вечер всем .
Здоровья и Удачи !

.......я так понял ,что "успих" уже допросы устраивает .))))
Наглый и" охреневший" тип.

Я бы вам посоветовал,"успих", обратиться к философии .

Я уверен , что вы этого не сделаете , но все таки, хотя бы поверхностно, ознакомтесь с трактатом Великого Иммануила Канта , " Критика практического разума ",Особенно с эмпирическими условиями .

Ваше пролетарское происхождение ПРЕТ из вас .
Вы бы поменьше писали свои "тяжелые" мысли

Заехал в город Прием 40,30 -40
Продажа 40,70 (покупал ).

Всем Огромное Уважение и Благодарность , +++.
Хоть почитать есть что .

Быть добру !
Семинарист холява .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:11

  Успіх написав:А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?

І ці питання - то для всіх! ;)
Тож - є сміливці/спражні патріоти?

Не словом, а ділом - є такі? :wink:

Сміливо! 8)


після того як ви описували тут схему як мрієте задонатити на армію (17+10) чути такі питання від вас трохи дивно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:19

Ті, які ЗА ВАС воють в окопах - хочуть знати!

  mephala написав:
  Успіх написав:А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?

І ці питання - то для всіх! ;)
Тож - є сміливці/спражні патріоти?

Не словом, а ділом - є такі? :wink:

Сміливо! 8)


після того як ви описували тут схему як мрієте задонатити на армію (17+10) чути такі питання від вас трохи дивно.

Ту схему тільки озвучив один солдат - ніхто її не "застосовував"!

Тож - не спригуйте і самі ЧЕСНО заявіть на весь форум, скільки задонатили?

От чомусь, на Київській гілці нерухомості - знайшовся форумчанин, який написав ЧІТКО!
А що - вам "слабо?" 8)
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:24

За крок до перевороту думок!©

  холява написав:Я бы вам посоветовал,"успих", обратиться к философии
Та бо все просто!(тобто - я не просто так підняв цю тему)
Бо просто заходиш в клЮб100К(конвертаційні депо) - а там щодня як не відкривають 100к, то знімають долярами 50К в еквіваленті...
І зразу - "крок до перевороту думок")))
- зубожіння?
- війна?
Де?
В кого? :shock:

А тут - я бачу реальні руїни!
Тут явно людям не до конвертдепо!
Тут(місцевим)- аби на хліб вистачило і взимку не замерзнути!

Тому - реально крок до перевороту думок!

п.с.
Ще й миші тут так хати "свердлять", що наче вони з сиру))
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