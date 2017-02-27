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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:38
Успіх написав: холява написав:
Я бы вам посоветовал,"успих", обратиться к философии
Та бо все просто!(тобто - я не просто так підняв цю тему)
Бо просто заходиш в клЮб100К(конвертаційні депо) - а там щодня як не відкривають 100к, то знімають долярами 50К в еквіваленті...
І зразу - "крок до перевороту думок")))
- зубожіння?
- війна?
Де?
В кого?
А тут - я бачу реальні руїни!
Тут явно людям не до конвертдепо!
Тут(місцевим)- аби на хліб вистачило і взимку не замерзнути!
Тому - реально крок до перевороту думок!
п.с.
Ще й миші тут так хати "свердлять", що наче вони з сиру))
Мы же сами пошли воевать за свою страну .
Не стоит осуждать людей , не все герои , не все молоды и полны сил .
Есть один судья -БОГ .
Он всех и рассудит .
Поверьте , мы дождемся возвращения очень многих людей в Украину .
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холява
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:43
Успіх написав: Investor_K написав:
Примат сьогодні зранку відкрив на 100К
А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?
І ці питання - то для всіх!
Тож - є сміливці/спражні патріоти?
Не словом, а ділом - є такі?
Сміливо!
я вже казав - задавати такі питання на форумі, де всі під ніками - справа безнадійна з одного боку.
з іншого боку, чим більше людина розповідає який він патріот - тим більше сумнівів в цьому. люди, які реально роблять багато, часто про це не дуже розповсюджуються.
робіть висновки.
а так якось дуже неввічливо (м'яко кажучи) по відношенню до інших форумчан.
щось на кшталт - ти мене поважаєш?
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:47
Успіх написав:п.с.
Ще й миші тут так хати "свердлять", що наче вони з сиру))
С мышами/крысами реальная проблема, у меня ОЗК сожрали, точнее чехол съели, все лямки, панчохи пожевали. Звери.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:30
Amat написав:
Всім привіт!
Встиг відкупити частуни евро по 40,3.
Але тільки частину. Зараз забираю решту гривні
Питання в студію - як гадаєте чи еврик трохи приспуститься на наступному тижні, чи тільки вверх після підняття ставки ?
Дякую.
Єврик добре приспутиться і буде значно дешевше ваших 40,30! Правда не знаю чи вам допоможе моя запізніла інформація на ваше запитання!
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Додано: Нед 06 лис, 2022 10:51
Дивлюсь на форекс так єврик навпаки визлетів. Хоча такого курсу по 40.3 я ніколи і не бачив. Там хтось щось наплутав....
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