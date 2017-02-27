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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10104101051010610107

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.3 5 83
Менше 37,00
2%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
2%
2
38,50-40,00
11%
9
40,00-40,50
17%
14
40,50-41,00
12%
10
41,00-41,50
12%
10
41,50-42,00
18%
15
42,00-42,50
7%
6
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
2%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
4%
3
Більше 45,00
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:38

  Успіх написав:
  холява написав:Я бы вам посоветовал,"успих", обратиться к философии
Та бо все просто!(тобто - я не просто так підняв цю тему)
Бо просто заходиш в клЮб100К(конвертаційні депо) - а там щодня як не відкривають 100к, то знімають долярами 50К в еквіваленті...
І зразу - "крок до перевороту думок")))
- зубожіння?
- війна?
Де?
В кого? :shock:

А тут - я бачу реальні руїни!
Тут явно людям не до конвертдепо!
Тут(місцевим)- аби на хліб вистачило і взимку не замерзнути!

Тому - реально крок до перевороту думок!

п.с.
Ще й миші тут так хати "свердлять", що наче вони з сиру))


Мы же сами пошли воевать за свою страну .
Не стоит осуждать людей , не все герои , не все молоды и полны сил .
Есть один судья -БОГ .
Он всех и рассудит .
Поверьте , мы дождемся возвращения очень многих людей в Украину .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:43

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Примат сьогодні зранку відкрив на 100К

А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?

І ці питання - то для всіх! ;)
Тож - є сміливці/спражні патріоти?

Не словом, а ділом - є такі? :wink:

Сміливо! 8)

я вже казав - задавати такі питання на форумі, де всі під ніками - справа безнадійна з одного боку.

з іншого боку, чим більше людина розповідає який він патріот - тим більше сумнівів в цьому. люди, які реально роблять багато, часто про це не дуже розповсюджуються.

робіть висновки.

а так якось дуже неввічливо (м'яко кажучи) по відношенню до інших форумчан.
щось на кшталт - ти мене поважаєш?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:п.с.
Ще й миші тут так хати "свердлять", що наче вони з сиру))


С мышами/крысами реальная проблема, у меня ОЗК сожрали, точнее чехол съели, все лямки, панчохи пожевали. Звери.

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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 22:30

  Amat написав:Всім привіт!

Встиг відкупити частуни евро по 40,3.
Але тільки частину. Зараз забираю решту гривні

Питання в студію - як гадаєте чи еврик трохи приспуститься на наступному тижні, чи тільки вверх після підняття ставки ?

Дякую.

Єврик добре приспутиться і буде значно дешевше ваших 40,30! Правда не знаю чи вам допоможе моя запізніла інформація на ваше запитання!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дивлюсь на форекс так єврик навпаки визлетів. Хоча такого курсу по 40.3 я ніколи і не бачив. Там хтось щось наплутав....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:04

  freeze написав:
Успіх написав:п.с.
Ще й миші тут так хати "свердлять", що наче вони з сиру))


С мышами/крысами реальная проблема, у меня ОЗК сожрали, точнее чехол съели, все лямки, панчохи пожевали. Звери.

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Продукт биолабораторий разбежался.
Боевые комары в воздухе, боевые бычки на море и мышиные командос на земле...
У вас они хоть лямки грызут, в качестве боевой подготовки. В рашистских окопах мышиный спецназ ротами личный состав выгрызает. Чмобики от одного только вида мышиной норки в штаны валят.
antey1969
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