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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лис, 2022 10:51
Дивлюсь на форекс так єврик навпаки визлетів. Хоча такого курсу по 40.3 я ніколи і не бачив. Там хтось щось наплутав....
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Додано: Нед 06 лис, 2022 11:04
freeze написав:
Успіх написав:п.с.
Ще й миші тут так хати "свердлять", що наче вони з сиру))
С мышами/крысами реальная проблема, у меня ОЗК сожрали, точнее чехол съели, все лямки, панчохи пожевали. Звери.
Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
Продукт биолабораторий разбежался.
Боевые комары в воздухе, боевые бычки на море и мышиные командос на земле...
У вас они хоть лямки грызут, в качестве боевой подготовки. В рашистских окопах мышиный спецназ ротами личный состав выгрызает. Чмобики от одного только вида мышиной норки в штаны валят.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 13:25
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Додано: Нед 06 лис, 2022 18:07
Яка комісія зі зняття Євро чи злотий за границею? 400гр? Хто знімав з Привата чи іншого банку
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