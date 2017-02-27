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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лис, 2022 10:51
Дивлюсь на форекс так єврик навпаки визлетів. Хоча такого курсу по 40.3 я ніколи і не бачив. Там хтось щось наплутав....
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ihorsic
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Додано: Нед 06 лис, 2022 11:04
freeze написав:
Успіх написав:п.с.
Ще й миші тут так хати "свердлять", що наче вони з сиру))
С мышами/крысами реальная проблема, у меня ОЗК сожрали, точнее чехол съели, все лямки, панчохи пожевали. Звери.
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Продукт биолабораторий разбежался.
Боевые комары в воздухе, боевые бычки на море и мышиные командос на земле...
У вас они хоть лямки грызут, в качестве боевой подготовки. В рашистских окопах мышиный спецназ ротами личный состав выгрызает. Чмобики от одного только вида мышиной норки в штаны валят.
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antey1969
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Додано: Нед 06 лис, 2022 13:25
Запорожье
40,55/40,70
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edvardd
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Додано: Нед 06 лис, 2022 18:07
Яка комісія зі зняття Євро чи злотий за границею? 400гр? Хто знімав з Привата чи іншого банку
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Ethereum
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Додано: Нед 06 лис, 2022 18:54
Игорь Алексеевич написав: antey1969 написав:
Сядим на пенёк - перекусим пирожок по 45 и опять пойдём
На фоне последних новостей как бы полтинник не разменяли между делом.
Так про 50 кто со стажем на форуме знали с 24 февраля, что он будет осенью.
[/quote]
Так коли буде 50?! Ви ж зі стажем?! Чи ні?! Чи просто з довгим язиком?!
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Qwerty
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Додано: Нед 06 лис, 2022 18:56
Олежан написав: Amat написав:
Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.
это же очевидно что будет только рост
Не скажіть! По всякому буває!
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Додано: Нед 06 лис, 2022 18:59
osya1964 написав: greenback1996 написав:
как думаете - гипер будет аля 90-е или просто будем потихоньку ползти?)
90-е будем еще хорошо вспоминать,когда инфляция пойдет на десятки процентов в неделю.
Ося, і коли це буде?!
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Додано: Нед 06 лис, 2022 19:12
Игорь Алексеевич написав:
Дадут не дадут, у каждого своя фантазия. Конкретно никто не знает, что будет не то что завтра или через час. Никто не знает, что в стране будет через минуту, когда под обстрелами две АЭС.
Так ви ж знаєте! Ви ж казали на осінь долар по 50! Чи передумали?! Сім п’ятниць на неділю це напевне про вас!
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Додано: Нед 06 лис, 2022 19:36
На следующей неделе ЕС предоставит Украине финансовую помощь в размере 18 млрд евро, - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Это позволит перекрыть потребности нашей страны в финансировании на 2023 год.
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edvardd
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Додано: Нед 06 лис, 2022 19:36
Ethereum написав:
Яка комісія зі зняття Євро чи злотий за границею? 400гр? Хто знімав з Привата чи іншого банку
У банкоматі комісія Приватбанку 2%. З гривневої картки.
Ще може бути комісія банкомату.
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TDK
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