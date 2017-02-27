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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10104101051010610107

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.4 5 85
Менше 37,00
2%
2
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
2%
2
38,50-40,00
11%
9
40,00-40,50
18%
15
40,50-41,00
12%
10
41,00-41,50
12%
10
41,50-42,00
18%
15
42,00-42,50
7%
6
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
2%
2
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
4%
3
Більше 45,00
11%
9
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дивлюсь на форекс так єврик навпаки визлетів. Хоча такого курсу по 40.3 я ніколи і не бачив. Там хтось щось наплутав....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 11:04

  freeze написав:
Успіх написав:п.с.
Ще й миші тут так хати "свердлять", що наче вони з сиру))


С мышами/крысами реальная проблема, у меня ОЗК сожрали, точнее чехол съели, все лямки, панчохи пожевали. Звери.

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk

Продукт биолабораторий разбежался.
Боевые комары в воздухе, боевые бычки на море и мышиные командос на земле...
У вас они хоть лямки грызут, в качестве боевой подготовки. В рашистских окопах мышиный спецназ ротами личный состав выгрызает. Чмобики от одного только вида мышиной норки в штаны валят.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 13:25

Запорожье
40,55/40,70
39,55/39,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Яка комісія зі зняття Євро чи злотий за границею? 400гр? Хто знімав з Привата чи іншого банку
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:54

  Игорь Алексеевич написав:
  antey1969 написав:Сядим на пенёк - перекусим пирожок по 45 и опять пойдём :P

На фоне последних новостей как бы полтинник не разменяли между делом.

Так про 50 кто со стажем на форуме знали с 24 февраля, что он будет осенью. :shock:[/quote]
Так коли буде 50?! Ви ж зі стажем?! Чи ні?! Чи просто з довгим язиком?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:56

  Олежан написав:
  Amat написав:Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.

это же очевидно что будет только рост

Не скажіть! По всякому буває!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:59

  osya1964 написав:
  greenback1996 написав:как думаете - гипер будет аля 90-е или просто будем потихоньку ползти?)

90-е будем еще хорошо вспоминать,когда инфляция пойдет на десятки процентов в неделю.

Ося, і коли це буде?!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:12

  Игорь Алексеевич написав:Дадут не дадут, у каждого своя фантазия. Конкретно никто не знает, что будет не то что завтра или через час. Никто не знает, что в стране будет через минуту, когда под обстрелами две АЭС.

Так ви ж знаєте! Ви ж казали на осінь долар по 50! Чи передумали?! Сім п’ятниць на неділю це напевне про вас!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:36

На следующей неделе ЕС предоставит Украине финансовую помощь в размере 18 млрд евро, - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Это позволит перекрыть потребности нашей страны в финансировании на 2023 год.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:36

  Ethereum написав:Яка комісія зі зняття Євро чи злотий за границею? 400гр? Хто знімав з Привата чи іншого банку


У банкоматі комісія Приватбанку 2%. З гривневої картки.
Ще може бути комісія банкомату.
TDK
 
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